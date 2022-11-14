珠海航展 高精尖裝備集中亮相

第十四屆中國國際航空航天博覽會（中國航展）正在珠海舉行，一批大陸獨立自主研發的高、精、尖展品，在這裡首發首秀，展示了大陸航空航天領域的科技實力。

中新社報導，由中國航空工業集團有限公司（航空工業）自主研製的翼龍-3在本屆航展首次亮相，它具有遠航程、重掛載、多用途的特點，在大噸位同級別中空長航時無人機系統產品中處於國際先進水平。

根據航空工業發布的《通用航空產業發展白皮書2022》，2021年全球民用無人機市場規模超過1600億元人民幣，同比增長61.6%。

無人機市場的廣闊前景吸引眾多創業公司湧入。聯合飛機集團攜多用途無人直升機產品亮相本屆航展，包括高原型無人機、倉庫巡檢無人機、隧道巡查無人機、管道巡查無人機等。

聯合飛機集團無人機研究院首席工程師張元瑞介紹，管道巡查無人機可在自主飛行過程中建模、識別問題，自主記錄甲烷、二氧化硫、硫化氫等多種氣體濃度，並生成完整的檢測報告，將作業時間縮短至人工巡檢的20%。

「我們研發團隊最早是做飛控起家的，在大陸算是最早一批研製無人直升機的民營企業。目前公司的小型無人機海外客戶比較多，新加坡有購買我們的隧道無人機。」張元瑞說。

本屆航展現場，多家航空航天產業鏈上的企業也集體亮相。在5號展館，一台金屬3D列印設備正在作業，只見刮刀在基材上鋪上一層金屬粉末，聚焦的雷射按照事先規畫好的路徑進行列印，金屬粉末在高能量雷射的照射下發生熔化，快速燒結……這樣的過程不斷重複，直至整個零件列印結束。

成立於2011年的西安鉑力特增材技術股份有限公司（鉑力特），是一家涵蓋金屬3D列印全產業鏈的增材製造龍頭企業之一，大到C919飛機中央翼緣條（高3050mm）、海創千乘號衛星，小到兵馬俑、古建築文創等，都能按設計模型精確地製造出來。

在航空製造領域，中國大陸企業在飛行模擬機上也持續發力。在本屆航展現場，一台大陸國產A320型D級全動模擬機真機吸引不少觀眾前來體驗。A320型D級全動模擬機可模擬完全仿真飛行過程中的各種複雜極端的場景，滿足飛行員訓練真實性的需求。