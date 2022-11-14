世界VR產業大會 江西開幕

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

以「VR讓世界更精彩 VR點亮元宇宙」為主題的2022世界VR產業大會於12日在江西南昌開幕。

中新社報導，本次大會由中國大陸工業和信息化部、江西省政府主辦，設立奧地利海外分會場，吸引了眾多中外VR領域領軍人物、企業代表、行業組織負責人、專家學者參會，聚焦VR前沿技術，探討發展之道，展示最新成果，推動應用普及。

作為全球VR領域頗具影響力的大規模年度盛會，本次大會採取線上線下相結合的方式舉行，主辦方安排了開幕式及開幕演講、高峰論壇、平行論壇、企業生態論壇、產業對接、展覽展示等32場重要活動。

為突出VR點亮元宇宙主題，大會舉辦期間，主辦方廣泛運用VR/AR/XR、區塊鏈、人工智能、5G、雲計算等新技術，融合運用裸眼3D、擴展虛擬現實、沉浸式空間投影等新技術，推出了元宇宙會場、會場AR實景導航、特效空間視訊演繹、特效開幕演講、直播與VR直播等多個應用場景，帶給參會的嘉賓全新體驗。

當天開幕式上，大陸工信部近日批覆組建的虛擬現實創新中心揭牌；中國鐵塔股份有限公司、江西省政府、中國聯合網絡通信集團有限公司簽訂了戰略合作協議。

同步舉行的2022世界VR產業暨元宇宙博覽會，展覽面積3萬平方公尺，包括HTC、科大訊飛、華為、創維等200多家知名企業和機構參展。

展示內容涵蓋VR/AR產業鏈硬體、軟體、服務及應用等各方面，應用領域包括教育、影視、遊戲、工業、體育、醫療、文旅等。

直播 奧地利

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