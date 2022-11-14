朵爾瑪銷歐盟 山東小城大商機

出口歐盟的「朵爾瑪」、遠銷中東的阿拉伯長袍……這些年銷售額超過千萬美元的國際大生意，都來自魯西南的一個小縣城——山東菏澤巨野縣。

11月12日，一輛輛滿載朵爾瑪的冷凍箱貨車駛出位於山東省菏澤市巨野縣太平鎮的菏澤博勢食品有限公司，直奔青島港。這批次朵爾瑪將飄洋過海進入歐盟市場。

朵爾瑪是中東地區居民喜愛的一種餐前食品，用醃漬後的葡萄葉包裹起來的大米製品。這批朵爾瑪外層的葡萄葉來自新疆，米製品來自山東省濟寧市魚台縣。

「歐盟對我們來說是個新市場、新機遇。」來自希臘的博勢食品有限公司總經理安東尼說，朵爾瑪是公司的主打產品，主要出口美國、歐盟、中東等國家和地區。

但敲開歐盟市場的大門並非易事。2012年歐盟加嚴中國大陸米製品的檢驗標準，山東一度暫停了米製品出口歐盟。

「我們及時幫助企業備案登記，建立自有大米原料基地，組織關員解讀歐盟884號決議相關內容，多次與實驗室溝通確認檢測報告是否符合歐盟要求，全力支持企業開拓歐盟市場。」菏澤海關查檢二科科長宋軍介紹說，2020年3月，博勢食品有限公司的產品順利在保加利亞通關。

上述公司產品質量經理袁廷耀說，公司還相繼取得了素食認證、清真認證、猶太認證及其他一些體系認證，逐漸發展成一個多體系、多品種的質量控制格局，也使得他們在全球的生產以及貿易當中具有了較強的市場競爭力。

截至2022年10月，菏澤博勢食品有限公司產值已達人民幣7000多萬元，年出口額在1330萬美元左右，企業員工也從最初的100多人發展到現在的400多人。