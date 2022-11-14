大陸住宿業 綠色飯店成趨勢

中國飯店協會日前發布的《2022年中國飯店業綠色發展報告》認為，綠色飯店已成住宿餐飲行業發展方向，也是酒店（飯店）可持續發展的主要趨勢。

新華社報導，12日，由中國飯店協會、海南國際經濟發展局與海南省歸國華僑聯合會共同主辦的「2022全國飯店業綠色發展大會暨第七屆中國國際飯店業大會」在海口落幕，上述報告正是在此次大會上發布的。

據中國飯店協會相關負責人介紹，綠色飯店是指運用環保健康安全理念，堅持綠色管理，倡導綠色消費，保護生態和合理使用資源的飯店。其核心是為顧客提供舒適、安全，有利於人體健康要求的綠色客房和綠色餐飲，並且在生產經營過程中加強對環境的保護和資源的合理利用。

報告顯示，雖然企業在綠色化轉型的過程中會經歷「陣痛期」，比如投入資本進行節能改造、更加注重與周邊環境的協調等，但從可持續發展角度，未來綠色飯店帶來的經濟效益將遠大於投入。

報告還顯示，目前大陸全國已有超過1900家綠色飯店在推動住宿業節約資源、低碳降耗、保護環境、引導行業轉變增長方式、培育社會節約消費風尚等方面，發揮著積極作用。

中國飯店協會會長陳新華表示，以新發展理念為指引，大陸住宿餐飲行業進入從高速發展向高質量發展轉變的新階段。儘管受疫情影響，酒店客流出現下滑，但隨著大陸創新能力不斷提高、綠色發展理念日益深入人心，行業數位化、品牌化、綠色化、高端化發展已呈現提速態勢。

大會期間，中國飯店協會還發布了《飯店餐飲企業宴會宴席反餐飲浪費指南十八條》《2022中國飯店業職業人才培養報告》等成果。

此次大會為期三天，以「新格局、新消費、新動能」為主題，通過線上線下的方式同步進行，共有來自政府機構、行業協會、飯店代表性企業、行業龍頭供應商等近千位代表參與。