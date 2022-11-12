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鄭州富士康啟動預招工 新增穩崗津貼政策

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
鄭州富士康園區餐廳已恢復動線取餐。(取自大河網)
鄭州富士康園區餐廳已恢復動線取餐。(取自大河網)

據富士康鄭州綜保區官微12日消息，鄭州富士康iDPBG數位產品事業群發布預招工公告，稱因公司業務需要，現計畫啟動預招工。招工政策新增穩崗津貼，11月13日至19日報到的員工，在職滿30天額外享有人民幣3,000元（約新台幣13,000元）穩崗津貼；11月20日至26日報到的員工，在職滿30天額外享有人民幣2,000元穩崗津貼。

同時，據財聯社12日報導，從多位鄭州富士康合作勞務處獲悉，近期以派遣小時工入職的員工，進入工廠前（含報到當天）按照每天人民幣100元計算補貼或薪酬，進入工廠正式出勤後則按照時薪30元計薪。

此前iDPBG事業群公佈自11月1日至30日，iDPBG鄭州廠區正常出勤的全體員工出勤補貼調整至每天人民幣400元，全勤獎最高能拿人民幣5,000元，合計最高可以拿到的補貼及全勤獎金超過人民幣15,000元。

不過，據財聯社報導，此次新入職員工不享有在職老員工出勤補貼及全勤獎勵。

據大河網報導，鄭州富士康員工分為正式工、派遣工兩大類。派遣工則有打卡滿55天和小時工兩類形式。其中，返費模式按照「底薪+返費」的方式發放薪資。根據淡季、旺季不同時間，一般派遣工打卡滿55天且在職90天可獲得少則人民幣7,000多元，多則超過人民幣1萬元的返費。今年10月25日，是部分進廠員工拿到返費的「節點」。

相關人士指出，即便沒有疫情影響，在那個時間點，也會有部分員工拿到返費後選擇離開。只不過，此次人員流失率較高，因此下一步的招聘人員需求量估計會比較大。

人民幣 鄭州 派遣工

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