天貓與京東未公布雙11成交額 均強調與實體經濟關係

今年的雙11購物狂歡節結束後，大陸電商平台天貓與京東均未公布GMV（成交總額）。天貓方面僅表示，今年雙11交易規模與去年持平。今年電商平台們表面上已變得冷靜且克制。值得關注的是，在雙11結束後的企業新聞稿中，阿里與京東都強調了與「實體」經濟的連結關係。

去（2021）年天貓雙11總交易額定格在人民幣5,403億元，較2020年同期增長8.45％，增速已有放緩。京東同樣未公布今年雙11的GMV，去年京東累計下單金額超人民幣3,491億元。

今年，雙11也開始出現一些變化，比如，實體門店積極轉型深度參與，線下的實體零售店紛紛加入大促，透過即時零售的方式，滿足本地消費者的需求。據零售平台美團指出，今年參與雙11的數位3C門店數量較去年增長2倍。

阿里與京東也強調與實體經濟之間的關係。據澎湃新聞，阿里方面表示，數位經濟正在更好地服務於實體經濟發展，今年雙11是參與商家最多元化的一屆，有29萬品牌、數百萬中小商家、主播報名，超過2,100萬商品參與雙11。

京東方面也提出「由實而生、向實而升」。京東零售CEO辛利軍表示，每一個實體經濟的參與者都了不起，京東作為實體經濟的一員，會攜手每一個夥伴穩中求進，在建設更加了不起的實體經濟中貢獻最大的力量。

京東將自己定義為「新型實體企業」，稱從成立伊始，京東就是實體經濟的一分子，是實體經濟的重要組成部分。京東方面還表示，會依託自身實體場景中所沉澱和淬煉過的技術和能力，「從實體中來，到實體中去」。

資料顯示，京東雙11期間，近10,000種農產品成交額超過人民幣10萬元。近3成糧油、茶葉等初加工農產品達成超過100％的增長，在成交額最高的100件商品中，超過50％是新品種。

雖然沒有整體交易數據，但從阿里發佈的細分數據來看，今年雙11，新品、新品類受到消費者的青睞。在天貓，運動戶外、寵物、潮玩、珠寶等品類增長迅猛，被行業稱為「新四大金剛」，其中有358個品牌銷售額破人民幣億元，3,434個品牌銷售額破人民幣千萬。