捷捷微電：自建8寸廠開始試生產 明年月產能上看5萬片

11月11日，江蘇捷捷微電子股份有限公司（證券代碼：300623）擧行了2022年第五次臨時股東大會，就《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》、《關於變更注冊資本、修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案》進行了審議和投票。

愛集微作為捷捷微電的機搆股東代表參與了本次大會，捷捷微電董秘張家銓在會後與愛集微股東代表就產業現狀與該公司兩大重要項目進展進行了交流。

目前，全球芯片產業景氣度下行，張家銓告訴愛集微，現階段整個半導體行業正處於低位。不過，從捷捷微電公司的角度來看，今年下半年開始，公司主營業務中的晶閘管和防護器件就已經開始回暖，四季度業績中將能夠有所體現。

根據捷捷微電第三季度財報，2022年該公司第三季度營收約為4.45億元，同比下降9.9%。前三季度總營收為12.85億元，同比下降4.55%；前三季歸屬於上市公司股東的淨利潤約2.93億元。

張家銓表示，受大環境影響，四季度和全年業績仍將低於預期，但四季度營收相較於三季度將會有所回升。雖然目前處於產業周期下行階段，但仍看好公司中長期發展。

捷捷微電在財報中也指出，目前公司推出的車規級SGT MOSFETs產品，部分產品已在新能源車上實現車用，客戶和市場的開拓及導入情況良好；另外，部分MOSFET產品也可應用於光伏逆變器及BMS電源管理領域。未來公司將重點拓展三大市場：汽車電子、電源類及工業類，努力提高這幾個領域的產品佔比。

另外，張家銓還談到了該公司8英寸高端功率半導體產業化建設項目和車規級芯片封裝項目進展。據他介紹，8英寸產線於今年9月已經開始試生產，截至今年年底將有10萬片晶圓下線，良率等具體數據都積極向好，預計明年該項目產能將爬坡至5萬片/月。

關於車規級芯片封裝項目，張家銓指出，該項目於今年2月正式開建，由於受到疫情影響，項目進度有一定延後，但整體來看，仍然看好在2至3年內完成該項目建設。