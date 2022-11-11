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在岸人民幣大反攻 單日狂升1368點

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
人民幣對美元匯率在雙重大利多激勵下，今（11）日上演「大反攻」。(新華網)
人民幣對美元匯率在雙重大利多激勵下，今（11）日上演「大反攻」。(新華網)

人民幣對美元匯率在雙重大利多激勵下，今（11）日上演「大反攻」，在岸人民幣官方收盤價報7.1106，較前一日狂升1,368點，單日漲幅高達1.89％。

大陸今日下午宣布將放寬入境隔離等防疫政策，加上前一天美國公布的10月通膨數據意外明顯下降，引發美元大跌，非美貨幣亦大幅反彈。11日午後，在岸、離岸人民幣匯率直線走高，雙雙升至7.1關口上方。

其中，在岸人民幣日內漲幅接近2％；更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率最高升值至7.05附近，再度出現單日千點的瘋狂漲幅。

此外，11日人民幣對美元中間價為7.1907，較前一日調升515點，創下2022年5月23日以來最大單日升幅。

有分析指出，美國聯準會放緩激進升息的預期以及中國大陸更強勁的增長前景將推高大陸國內結匯熱情，並可能重新吸引外資流入。同時，隨著防疫政策進一步朝有利於經濟發展的方向轉變，中國大陸經濟復甦的基礎繼續夯實，人民幣匯率低位企穩再次確認，中期有望走出震盪反彈趨勢。

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