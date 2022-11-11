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胡錫進：里程碑式通知 大規模封控將不再允許

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸官媒環球時報前總編輯胡錫進今（11）日在社交平台發文，指稱大陸國務院聯防聯控機制今天發布優化精準防控措施的通知是個里程碑式通知。(新華網)
大陸官媒環球時報前總編輯胡錫進今（11）日在社交平台發文，指稱大陸國務院聯防聯控機制今天發布優化精準防控措施的通知是個里程碑式通知。(新華網)

大陸官媒環球時報前總編輯胡錫進今（11）日在社交平台發文，指稱大陸國務院聯防聯控機制今天發布優化精準防控措施的通知是個里程碑式通知。「過去那種出一個或幾個少數病例就全域靜默、不收拾乾淨病例就不敢解封的做法將翻篇。」

這次放寬集中隔離的時間從7天縮短為5天，取消了次密接概念和中風險區，明確要求高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，有的集中隔離改為居家隔離

同時，堅決整治一刀切、層層加碼，這個資訊尤其強烈、突出。通知強調嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為。

胡錫進指出，這絕不是一些人主張的「放開」、「躺平」，而且優化精準防控的目標絕非指向對防疫的放棄。這是因應疫情新情況，為了實現「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」而進行的統籌調整。

他並指，隨著具體防控措施的調整，各地將面臨新的考驗。大規模長時間的封控，按照他對《通知》的理解，今後將不再允許，防控必須借助更加精準的方式進行，過去那種出一個或幾個少數病例就全域靜默、不收拾乾淨病例就不敢解封的做法將翻篇。

他說，如何在搞好經濟社會發展的同時把疫情控制住，不讓疫情衝擊生產生活秩序，不讓它的大規模擴散給人們造成恐慌，導致另一種失序，將要求各地的治理展現出真功夫。

疫情 居家隔離 胡錫進

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