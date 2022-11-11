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美通膨降溫+陸放寬入境政策 港股狂飆超1,200點

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
美通膨降溫加上大陸宣布放寬入境政策，激勵陸、港股以及人民幣匯率應聲大漲。(新華網)
美通膨降溫加上大陸宣布放寬入境政策，激勵陸、港股以及人民幣匯率應聲大漲。(新華網)

大陸放寬防疫政策，其中對於入境人員由「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，並取消入境航班熔斷機制。消息一出，陸、港股以及人民幣匯率應聲大漲，其中，香港恆生指數在今（11）日午盤一度飆漲超過1,200點，漲幅逼近8％，在亞股中最為強勁。

受惠美國10月通膨數據回落並較預期為低，美國激進升息壓力紓緩，美股三大指數昨（10）日飆漲，帶動今日亞股也跟進強勢開高，非美貨幣均大幅反彈。

其中港股今日上午盤就跑贏亞洲其他股市。恒生指數上午盤上漲881點暫收。下午盤又傳來大陸放寬入境的防疫措施大利多，更帶動陸港股市繼續上攻，恒生指數一度飆漲超過1,200點，漲幅近8％。

11日大陸A股亦大幅跳空開高走高，上證指數盤中一度突破3100點，創近2個月來新高，兩市成交急劇放大。

人民幣匯率也受到雙重利多刺激而大幅反彈。11日人民幣兌美元中間價報7.1907，上調515點，升幅創2022年5月23日以來最大。在岸人民幣對美元匯率在大陸國務院放寬防疫措施通知公布後旋即大幅走升超過800點，並一度收復7.10關口，日內升值幅度一度超過1.2％。

恆生指數 人民幣 居家隔離

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