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大陸與薩爾瓦多共同宣布 啟動中薩自貿協定談判

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
薩爾瓦多總統布克爾（右）9日下午與中共駐薩爾瓦多大使歐箭虹共同宣布雙方啟動自貿協議談判。（圖／取自中共駐薩爾瓦多使館官網）
薩爾瓦多總統布克爾（右）9日下午與中共駐薩爾瓦多大使歐箭虹共同宣布雙方啟動自貿協議談判。（圖／取自中共駐薩爾瓦多使館官網）

薩爾瓦多片面中斷與中華民國自貿協定後，中共駐薩爾瓦多大使館官網最新消息指出，雙方宣布啟動「中薩自貿協定」談判。

據中共駐薩爾瓦多大使館11日消息稱，11月9日下午，薩爾瓦多政府在聖胡安·奧皮科市隆重舉行中國大陸援薩麵粉、化肥交接儀式，薩國總統布克爾（Nayib Bukele）總統、中共駐薩大使歐箭虹出席並致辭，「雙方共同宣布中薩啟動自貿協定談判」。

消息稱，歐箭虹表示，「商簽自貿協定是中薩雙邊經貿又一項重要合作成果，將為兩國關係持續向好發展打牢地基、增添活力。中方願以此為契機，與薩方攜手共進，推動相關協議盡早完成談判、落地落實，推動中薩經貿合作走深走實」。

而布克爾則再次就大陸願與薩開展自貿合作談判事表示感謝並期待盡早達成一致。布克爾表示，中國是世界第二大經濟體及擁有14億人口巨大市場的國家，與中國大陸開展自貿合作實屬「機會難得」，薩爾瓦多十分高興能搭載中國發展的快車。

此前在當地時間11月7日晚，薩爾瓦多最高法院憲法法庭發布公告，正式宣布針對薩爾瓦多和中華民國自貿協定採取的保護措施失效。大陸外交部發言人趙立堅稱，此舉標誌著所謂「薩台自貿協定」徹底廢除。

薩爾瓦多 自貿協定 中共

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