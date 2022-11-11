中芯國際：離職率大幅降低 員工規模已超2萬人

集微網消息，11月11日上午，中芯國際CEO趙海軍在第三季度業勣說明會上表示：「今年公司人才儲備和發展非常好，離職率大幅降低，進入歷史最好水平。今年員工規模已經超過2萬人。」

關於人才儲備的問題，趙海軍提到，今年畢業的大學生對半導體行業很重眡，有大量的優秀人才報名參加中芯國際的招聘。並且，生源和人員素質都很好，我們招了大量的人進來。中芯國際的人數去年大概是在15000~16000，今年員工規模已經超過2萬人。

趙海軍表示，公司在研發與管理兩方面求賢若渴。他表示，目前各個產線正在開展，公司需要大量的工程人員和管理人員。其次，中芯國際要做「原來沒做的東西」，尋求創新突破。為確保每個產品類別完整性，公司需要前期跟客戶共同做大量的研發工作。