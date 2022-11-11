中芯國際大幅上調資本支出 擊碎暫停採購設備謠言
大陸晶圓代工一哥中芯國際10日發布第3季財報中透露，2022年全年資本支出將上調超42％，從約人民幣320.5億元上調至人民幣456億元，還點明上調資本支出「主要是為了支付長交期設備提前下單的預付款」，一舉擊碎「中芯國際暫停採購（大陸）國內設備一年以上」的傳聞。
據財聯社報導，上游設備公司也從側面印證傳聞不實。據報導，11月10日晚，多家大陸國內半導體設備公司透露，未收到中芯國際暫停採購設備相關的消息。
有設備公司高管層表示，「成熟制程產線的採購不會停，新產線爬坡會有個過程。」也有設備公司高管稱， 這幾天還在跑客戶（即中芯國際）。
今年前3季，中芯國際營收約人民幣377.64億元，年增48.8％；淨利約人民幣93.9億元，年增28.3％。其中，該公司第3季營收人民幣131.71億元，年增41.90％；淨利31.38億元，年增51.10％。
對比今年前兩個季度，中芯國際第3季營收增長有放緩跡象，該公司還預期第4季度營收將較第3季下降13％至15％。
中芯國際表示，下游需求持續疲軟的情形將延續到第4季。該公司表示，第3季出貨量略有下降，由於外部需求下行，內部部分工廠進行歲修。另外，第4季收入較前季下降主要受手機、消費領域需求疲弱。
中芯國際坦言，目前還未看到行業有復甦的跡象，由於這一次景氣週期疊加多重複雜的外部因素，調整持續時間可能更長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言