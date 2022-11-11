華芯投資總裁楊魯閩 獲任中芯國際非執行董事

集微網消息，11月10日，中芯國際發佈公告稱，經董事會決議，免去任凱於本公司擔任的非執行董事及董事會戰略委員會成員職務，即日起生效。



公告指出，董事會認為，免去任凱上述職務不會對本集團的運營造成任何重大不利影響。另外，將委任非執行董事及戰略委員會成員董事會宣佈，由國家集成電路基金提名之候選人楊魯閩先生（以下簡稱「楊先生」）獲委任為本公司第三類非執行董事及戰略委員會成員，自2022年11月10日起生效。

關於楊先生：

楊先生，現年43嵗，曾在國家開發銀行國際金融局、投資業務局、人事局及江蘇省分行工作，現任國開金融有限責任公司黨委委員及副總裁，華芯投資管理有限責任公司總裁及董事。此外，楊先生亦擔任國家集成電路基金董事及國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司董事。

楊先生於2003年取得北京大學金融學碩士學位，他也是一位高級經濟師。

楊先生獲委任後，於2022年11月10日與中芯國際訂立服務合約，他的任期自2022年11月10日起至2023年股東周年大會為止。根據中芯國際公司章程細則第132條，楊先生須於2023年股東周年大會上接受本公司股東重選，而其後須按照本公司章程細則輪值重選。楊先生已確認於擔任本公司非執行董事期間不收取任何薪酬。