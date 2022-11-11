90後台青 登陸創出一片天

9日在廣西北海舉辦的第十二屆兩岸青年創新創業論壇上，90後台灣青年徐韜分享在大陸創業的經驗時說，「對於台灣青年而言，如果你不跨過海峽，你永遠不會知道世界有多大」。

中新社報導，徐韜1993年出生於台北，如今在北京創業，是小包智工的聯合創始人兼首席運營官。徐韜說，自己正是通過大學同學、大陸交換生鮑冠羽的介紹，讓他對大陸創業環境有了認識，也充滿了憧憬，他最終選擇跨過海峽，在大陸和鮑冠羽一起創業，並成功獲得了天使投資。

2020年徐韜與合夥人鮑冠羽同登「福布斯中國30歲以下精英榜」，2021年，兩人躋身胡潤百富U30中國創業領袖。徐韜說，身為台灣青年，無論未來是否選擇到大陸發展，都應該瞭解大陸。

王俊能也是一名在大陸創業的台青，2007年他曾作為台灣學生代表到廣西交流。由於看好廣西毗鄰東協的優勢，他2012年開始到南寧打拚，幾年間已開辦了十多家幼兒園，如今是南寧市台灣同胞投資企業協會副會長。

王俊能分享大陸創業經驗時說，大陸現在提出要始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續擴大兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合。所以，台灣青年在大陸實現夢想的前景光明，希望更多的台灣青年順勢而為，抓好機遇，隨時瞭解當下的政策，調整好發展方向。

第十二屆兩岸青年創新創業論壇由大陸國務院台灣事務辦公室指導，中華中山文化交流協會主辦。來自海峽兩岸及港澳地區的100多名企業代表、青年創客、青年代表等通過線下和視訊連線的形式參加論壇，圍繞兩岸青創和融合發展等展開交流探討，互學互鑑。