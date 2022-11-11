陸挺農脫貧 2023年預算資金提前下達
大陸財政部近日提前向各地下達多筆2023年預算資金。其中包括提前下達2023年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（銜接資金）1485億元（人民幣，下同）。
中新社報導，大陸財政部支持各地健全防止返貧監測幫扶機制，採取針對性措施。優先支持聯農帶農富農產業發展，持續提高用於產業發展的銜接資金佔比，2023年力爭達到60%，更多依靠發展持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。
大陸財政部將此次提前下達的銜接資金繼續納入直達資金管理，要求各地11月底前分解到縣，盡快細化到項目。
同時，財政部向有關省（自治區、直轄市、計劃單列市）和新疆生產建設兵團提前下達2023年財政水利相關資金941億元，同口徑較2022年提前下達金額增加44億元。
——支持提升水旱災害防禦能力，全力保障水安全和糧食安全。提前下達水利發展資金543億元，重點支持流域面積200—3000平方公里中小河流治理、小型水庫除險加固、山洪災害防治等事關民眾生命財產安全的工作任務，提升水旱災害防禦、巡查排險和預警預報能力，全力保障水安全。支持加快實施中型灌區節水改造和農業水價改革，加大農村飲水維修養護力度，支持保障糧食安全和農村供水安全。
——加大庫區移民協助力度，促進搬遷民眾穩得住、能發展、可致富。提前下達中央水庫移民扶持基金等328億元，改善和加強庫區基礎設施建設，促進搬遷民眾穩得住、能發展、可致富。
——落實國家戰略規劃，推進重大水利工程建設。提前下達重大水利工程建設基金70億元，支持開展三峽後續工作，推動實施長江經濟帶建設、成渝地區雙城經濟圈等重大區域協調發展戰略，實現水清業興人富。
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