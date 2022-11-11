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10月捷報 陸汽車市場穩定增長

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
10月中國大陸汽車市場穩定增長。圖為進博會汽車展區的保時捷新能源汽車。（新華社）
10月中國大陸汽車市場穩定增長。圖為進博會汽車展區的保時捷新能源汽車。（新華社）

作為汽車經銷商的「銷、存、利」狀況的晴雨表，中國汽車流通協會9日發布2022年10月《市場脈搏》報告。報告顯示，2022年10月，物流和供應鏈的持續改善、管道庫存充裕、芯片（晶片）斷供影響逐步削弱等因素的改善，進一步保證了中國大陸汽車市場穩定增長。

中新社報導，報告稱，2022年10月，新冠肺炎疫情在大陸各地散發局面繼續得到有效遏制。大陸各區域市場穩定增長，GP1（經銷商進銷差與終端開票價的比值，不包含返利及衍生收入）小幅下降至-7.9%，庫存係數受局部地區疫情封控影響回升到1.77。區域來看，華中區域GP1最低，華北區域的庫存係數最高。

10月，豪華品牌汽車市場中，各地防疫管控力度大，進店客流降低，改變了年末旺銷規律，形成相對平淡的「金九銀十」。再加上豪華品牌主機廠在四季度迅速回補庫存，備貨全力衝刺全年銷量。其庫存係數上升為1.49；GP1指標為-6.9%，與上月相比小幅下降。

10月，合資品牌汽車庫存係數為1.84，與上月基本持平，GP1降至-10.6%。合資品牌細分市場在四季度壓力持續增大，一方面是燃油車市場的委靡，一方面是電動化和智能化驅動的市場新需求。10月，高端新能源龍頭車企率先對新能源車降價，其他新能源車企後續也將跟上步伐，此舉極大加強了新能源車的競爭力。

此外，今年前10月，自主品牌汽車銷量繼續保持增長態勢，表現出較強的市場適應性和競爭實力。而經濟型電動車的崛起，加快了自主新能源品牌汽車占領市場的速度。10月份，自主品牌汽車庫存係數升至2.02，GP1為-3.6%，與上月相比有所下降。

中國汽車流通協會分析認為，近期車展等聚集車市人氣的活動較少，消費者出行逛店熱情受阻，除交車外的銷售全流程逐漸遷移至線上，導致店裡客流量進一步降低。

而隨著車輛購稅減半政策實施進入倒計時階段，潛在消費者購車的關注度明顯提升；臨近年底，經銷商為了減輕全年任務目標的銷售壓力，會提前開展促銷活動提升銷量。雙重因素相加將吸引更多客戶進店購車，預計2022年11月和12月的汽車市場將會有較好的反饋。

庫存 品牌 疫情

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