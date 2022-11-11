在陸銷售蘋果手機 AirDrop功能遭限制

（德國之聲中文網）有報導稱，北京四通橋抗議事件發生之後，有許多網民嘗試在公共場所使用iPhone的AirDrop（隔空投送）功能來傳播抗議標語。周四（11月10日），蘋果公司對中國iPhone用戶使用這一功能進行了限制。

根據蘋果公司發布的AirDrop功能更新，在中國銷售的iPhone的AirDrop被設置為默認關閉，用戶無法設置對所有人長期開啟，每次打開最長時間為10分鐘，隨後會自動關閉。在此之前，該功能沒有時間限制。

隨著蘋果手機操作系統iOS的這一更新，iPhone的中國用戶幾乎再也不可能收到來自陌生人的意外文件。

2022年10月13日，北京市四通橋發生一起罕見的抗議行動。抗議者在橋上掛起兩條橫幅並播放錄音口號，號召「罷免獨裁國賊習近平」。隨後，有網民在公共場所使用iPhone的AirDrop功能來傳播四通橋標語內容，這種匿名推送因難以追溯發送源而開始受到效仿。

中國迅速啟動審查機器，清除了提及該抗議活動的網絡視頻和帖子。在中國廣泛使用的社交媒體微信上有數百名用戶因為談及這一抗議行為而被封號。

蘋果公司沒有立即回應法新社的置評請求，也沒有解釋更新這一分享功能的具體原因。它在推送給用戶的更新描述中說，現在的操作系統「包括錯誤修復和安全更新」。

在中國大陸以外地區銷售的iPhone的這一功能似乎沒有受到更新的影響。在中國銷售的iPhone，無論用戶的App Store賬戶設置在哪個國家，都同樣受到限制。

這家總部位於美國加州的科技巨頭，號稱將安全和隱私保護作為其設備的重要特徵，此前曾因被認為配合中國政府的言論審查而受到批評。

其中包括在中國開設一個數據中心，以及在2019年下架一個允許香港民主抗議者追蹤警察動向的應用程序。

儘管如此，隨著中美關係的日益緊張，蘋果公司仍然面臨被中國抵制的威脅。中國政府曾在2020年警告說，如果美國政府封禁中國公司的應用程序，它可能會讓中國民眾抵制蘋果產品。

周四的更新也因為防範陌生人發送信息而受到一些中國用戶的贊賞。一位微博用戶說，這一變化將「大大降低iPhone用戶被騷擾的概率」。

一些人質疑為什麼該功能更新只讓中國用戶享用。一位微博評論者對蘋果CEO庫克（Tim Cook）與中國政府的好交情開玩笑說：「那麼庫克到底是不是黨員？」

（法新社）

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