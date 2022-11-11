渤海億噸級大油田 6-1油田7平台海上完裝

根據天津港保稅區企業海洋石油工程股份有限公司消息，隨著重約2000噸的井口平台E組塊吊裝就位，渤海億噸級大油田—墾利6-1油田最大區塊7座平台全部完成海上安裝，為項目按期投產打下堅實基礎。

中新社報導，墾利6-1油田石油探明地質儲量超過1億噸，是大陸渤海萊州灣北部地區勘探發現的首個億噸級大型油田，也是大陸第一大原油生產基地渤海油田2022年在建的最大原油增產項目，建成投產後可供100萬輛汽車行駛20餘年。

該油田由5-1/5-2/6-1區塊、4-1區塊和10-1北區塊三個開發項目組成，其中5-1/5-2/6-1區塊是最大的區塊，共包含1座中心處理平台和6座無人井口平台。此次安裝完成的中心處理平台重量超過15000噸，是目前渤海最重的採油平台，可同時容納80名員工投入生產。

項目團隊晝夜奮戰，創新使用雙線作業模式，統籌指揮兩支船隊同時作業，高效完成14個結構單體海上安裝，累計安裝重量達3.6萬噸，其中最後2座組塊安裝僅用時不到6天，為區塊海上安裝全部完成贏得時間。

墾利6-1油田5-1/5-2/6-1區塊工程量大、工期短，作業海況複雜且作業期間天氣瞬息萬變，作業難度和風險極大。項目成立海上流動指揮部，總結渤海工程標準化成功經驗，反復推演、完善方案，科學預判現場施工海況，制定五級聯動施工計畫和關鍵船舶資源備用計畫。