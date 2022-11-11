經貿合作交流會 山東、首爾同步舉行

由山東省政府、韓國產業通商資源部共同主辦的「山東省—韓國經貿合作交流會」，9日通過線上線下方式在山東濟南、韓國首爾同步舉行。與會代表圍繞山東和韓國經貿合作進行交流，聚焦物流和綠色低碳兩個合作專題深入研討，共同推動雙方交流合作再上新台階。

中新社報導，山東省委書記李干傑出席當天交流會並且與韓國貿易協會會長具滋烈進行了視訊連線。李干傑表示，希望韓國貿易協會能搶抓山東發展新機遇，進一步拓展雙方合作領域，共同推動釋放《區域經濟夥伴關係協定》（RCEP）政策紅利，積極參與山東進口商品博覽會，推動更多韓國企業項目落戶山東，實現共贏發展。

韓國產業通商資源部部長李昌洋在視訊致辭中說，在全球通商環境急劇變化、世界經濟不確定性增大的情況下，韓中之間的緊密溝通和互惠合作關係比任何時候都重要。山東是韓中經濟合作中非常重要的橋頭堡，是與韓國物流合作最活躍的地區，在促進兩國供應鏈穩定方面發揮了重要作用。期待雙方進一步加強溝通對接，深化交流合作。

山東省委副書記、省長周乃翔現場致詞時稱，近年來，山東和韓國在產業、貿易、投資等領域合作不斷走深走實。站在新的歷史起點上，中韓合作面臨新的大好機遇，山東願與韓國強化務實交流，深化產業對接，強化新一代信息技術、高端裝備製造、新能源新材料、節能環保等領域合作，將地緣優勢更好地轉化為貿易物流合作成果。

據大陸商務部部長助理李飛透露，今年前9月，中韓雙邊貿易額達2771億美元，同比增長6%；兩國雙向投資達50億美元。在疫情反覆、世界經濟復甦乏力等不利環境下，中韓經貿合作取得的成績充分表明，兩國經貿關係符合雙方共同利益和發展需要。