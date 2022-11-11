空巴天津新機型投產 擬明年交付

根據天津港保稅區消息，空中客車（空巴）9日宣布在其位於天津的空中客車A320系列飛機亞洲總裝線投產首架A321飛機。

中新社報導，今年8月，空客天津總裝線正式開始進行適配升級，以具備A321飛機的生產及交付能力。這是該總裝線自2008年投入運營以來首次進行大型升級改造，目前首架A321飛機已經投產，並計畫於明年初交付。

空中客車在全球共有四座A320系列飛機總裝線，分別位於法國圖盧茲、德國漢堡、中國大陸天津和美國莫比爾。到2022年底，四座總裝線都將具備生產及交付A321飛機的能力。

空客A321neo是A321飛機的最新型號，在空客天津投產的正是該型飛機。空客A321neo飛機是A320neo系列飛機中最大的成員，擁有單通道飛機中極為寬敞的客艙，單一客艙布局情況下最大載客量可達244人，最遠航程可達8700公里。

位於天津的空中客車A320系列飛機亞洲總裝線於2008年啟用，是空中客車在歐洲以外的首條民用飛機總裝線。自2009年交付首架A320飛機至今，該總裝線已成功運營超過14年，總裝交付超過600架飛機，已經成為了中歐合作的成功典範。

以2006年空客A320項目落戶為標誌，天津港保稅區航空產業起步發展。據悉，天津港保稅區目前已形成航空製造、航空維修、航空服務和航空物流四大航空產業集群，涵蓋研發設計、飛機總裝、部附件製造、零部件生產、飛機維修、航空物流、航空培訓、飛機租賃等領域的近300個航空項目，從業人數超過1.5萬人，航空全產業鏈日益完善。