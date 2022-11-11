雙十一開跑 長三角物流量暴增

雙十一大促正在進行，據悉，今年雙十一期間，長三角快遞包裹主要在「包郵區」內部流動，同時往北方地區的發件量上升。蘇浙滬成服裝、飾品收貨重地，同時是數碼（數位）產品的出貨大戶。

中新社報導，據江蘇省郵政管理局預估，11月1日至16日，該省快遞行業處理的郵（快）件業務量將達6.5億件，同比增長2.9%；預計同期投遞量將達5.8億件，同比增長4.5%；該省30多萬名快遞員將投入其中。

中國郵政集團有限公司江蘇省分公司統計，11月1日至6日，該公司完成的快遞包裹業務量居大陸郵政系統第二，業務增速為郵政系統第三。

「江蘇郵件出口方向以蘇浙皖為主，占比達30%，向黑龍江等北方地區發件量有所提升；受新冠肺炎疫情影響，向廣東、河南等地區的發件量下降明顯。」中國郵政集團有限公司江蘇省分公司有關負責人表示。

「以南京為例，雙十一快件流入量比流出量高出一倍多，是個包裹淨流入城市，物流方向主要集中在長三角。」江蘇順豐速運有限公司有關負責人說。

快遞包裹的內容和動向，從一定程度上反映出各地經濟特色和民眾消費偏好。智慧物流平台滿幫集團統計，今年雙十一預售期，大陸各地服裝、飾品流入長三角，長三角的數碼電子產品流向全大陸。浙江、江蘇、廣東、山東、河南的快遞類發貨量在大陸全國榜上有名。上海超越蘇州，穩坐發貨大城市頭把交椅。

快遞類貨物的熱門運輸線路也發生了變化。滿幫大數據顯示，預售期間，快遞類訂單量最熱線路不僅集中在長三角半徑內，與華南、東北地區物流聯動也在加深。

從快遞數量看，今年雙十一，民眾買買買的衝動有所克制，下手更為冷靜，消費趨於理性。由於預售機制，雙十一購物周期被拉長，消費者對快遞效率的要求也水漲船高。對物流業的收派件、中轉、倉儲、運輸等環節的彈性能力提出了考驗。