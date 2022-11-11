快訊

大咖還沒到…男在鄭運鵬造勢晚會外掏槍被逮 他這樣說

韓媒報尹錫悅罵美「臭崽子」遭禁隨行採訪 南韓總統府稱反制假新聞

雙十一開跑 長三角物流量暴增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
雙十一大促銷到來，長三角物流驟增。圖為在順豐速運天津全自動中轉樞紐，工作人員借助設備作業。（新華社）
雙十一大促銷到來，長三角物流驟增。圖為在順豐速運天津全自動中轉樞紐，工作人員借助設備作業。（新華社）

雙十一大促正在進行，據悉，今年雙十一期間，長三角快遞包裹主要在「包郵區」內部流動，同時往北方地區的發件量上升。蘇浙滬成服裝、飾品收貨重地，同時是數碼（數位）產品的出貨大戶。

中新社報導，據江蘇省郵政管理局預估，11月1日至16日，該省快遞行業處理的郵（快）件業務量將達6.5億件，同比增長2.9%；預計同期投遞量將達5.8億件，同比增長4.5%；該省30多萬名快遞員將投入其中。

中國郵政集團有限公司江蘇省分公司統計，11月1日至6日，該公司完成的快遞包裹業務量居大陸郵政系統第二，業務增速為郵政系統第三。

「江蘇郵件出口方向以蘇浙皖為主，占比達30%，向黑龍江等北方地區發件量有所提升；受新冠肺炎疫情影響，向廣東、河南等地區的發件量下降明顯。」中國郵政集團有限公司江蘇省分公司有關負責人表示。

「以南京為例，雙十一快件流入量比流出量高出一倍多，是個包裹淨流入城市，物流方向主要集中在長三角。」江蘇順豐速運有限公司有關負責人說。

快遞包裹的內容和動向，從一定程度上反映出各地經濟特色和民眾消費偏好。智慧物流平台滿幫集團統計，今年雙十一預售期，大陸各地服裝、飾品流入長三角，長三角的數碼電子產品流向全大陸。浙江、江蘇、廣東、山東、河南的快遞類發貨量在大陸全國榜上有名。上海超越蘇州，穩坐發貨大城市頭把交椅。

快遞類貨物的熱門運輸線路也發生了變化。滿幫大數據顯示，預售期間，快遞類訂單量最熱線路不僅集中在長三角半徑內，與華南、東北地區物流聯動也在加深。

從快遞數量看，今年雙十一，民眾買買買的衝動有所克制，下手更為冷靜，消費趨於理性。由於預售機制，雙十一購物周期被拉長，消費者對快遞效率的要求也水漲船高。對物流業的收派件、中轉、倉儲、運輸等環節的彈性能力提出了考驗。

廣東

延伸閱讀

河南許昌傳無力付款 新冠核酸檢測機構一度喊卡

跨境電商蓬勃 平潭外貿新增長點

鄭州航空港區解封 鴻海衝刺iPhone出貨

經濟風向球 陸物流總額續增長

相關新聞

陸新能源車出口 外貿亮點

中國汽車工業協會（簡稱中汽協）昨（10）日公布數據顯示，10月大陸汽車出口達到33.7萬輛，年增46％，創下單月歷史新高...

西方續圍堵 陸收購德晶片廠告吹

在德國政府表態禁止後，北京賽微電子昨天一早發布公告，承認原擬以子公司收購德國汽車晶片廠的交易案，已因收到德方正式決定文件...

陸官方穩煤價 打擊炒作行為

大陸國家發改委出手打壓煤價確保不缺電，並發動內蒙古、山東、廣東及福建等多地發展改革部門，對當地煤炭貿易企業，涉嫌超出價格...

中芯Q4銷售 估減15%

大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（10）日在港交所公告第4季指引（財測）時表示，第4季受手機、消費領域需求疲弱，加上部分客戶，...

陸挺農脫貧 2023年預算資金提前下達

大陸財政部近日提前向各地下達多筆2023年預算資金。其中包括提前下達2023年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（銜接資金...

90後台青 登陸創出一片天

9日在廣西北海舉辦的第十二屆兩岸青年創新創業論壇上，90後台灣青年徐韜分享在大陸創業的經驗時說，「對於台灣青年而言，如果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。