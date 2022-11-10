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受疫情防控 今年北京車展停辦

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
今年大陸幾大重磅車展均受到疫情的影響，除了已經宣布停辦的北京車展外，8月下旬成都車展在開幕四天後宣布暫停，原計劃於11月舉辦的廣州車展也於近期宣布延期舉辦，並且未透露舉辦具體時間。記者林宸誼／攝影
今年大陸幾大重磅車展均受到疫情的影響，除了已經宣布停辦的北京車展外，8月下旬成都車展在開幕四天後宣布暫停，原計劃於11月舉辦的廣州車展也於近期宣布延期舉辦，並且未透露舉辦具體時間。記者林宸誼／攝影

北京國際汽車展覽會10日宣布，鑑於境內疫情防控形勢，北京國際汽車展覽會聯合辦展各單位經與多方協商後決定，停止在2022年舉辦第十七屆北京國際汽車展覽會（簡稱「北京車展」）的計劃，具體舉辦日期另行通知。

第一財經日報報導，今年大陸幾大重磅車展均受到疫情的影響，除了已經宣布停辦的北京車展外，8月下旬成都車展在開幕四天後宣布暫停，原計劃於11月舉辦的廣州車展也於近期宣布延期舉辦，並且未透露舉辦具體時間。

北京車展、上海車展、廣州車展、成都車展，是大陸最重要的四大車展，其中北京車展和上海車展為雙年展，是大陸規模最大的兩個車展。不少業內人士認為，大陸汽車市場已成為全球各大車企最重要的市場之一，各大巨頭車企在北京/上海車展的全球首發新車、重磅新車數量逐年上升，隨著法蘭克福車展（IAA）、底特律車展等老牌全球五大車展的影響力日益降低，北京/上海車展大有躋身於全球頂尖車展行列的可能。

車展不僅是車企進行品牌、產品營銷的重要時間節點，車企寄希望於車展在相應地區進行一定銷售，往年相當一部分車企透過車展上的各種類型活動，進行車輛銷售、用戶線索收集等工作。

儘管隨著直播、VR、AR等技術發展，部分車企目前開始轉型嘗試線上銷售、展示，但4S店的部分銷售和用戶均表示，購車依舊需要實地體驗，很難單純透過線上的展示就下購車決策。

北京國際汽車展覽會10日宣布，鑑於境內疫情防控形勢，停止在2022年舉辦第十七屆北京國際汽車展覽會（簡稱「北京車展」）的計劃，具體舉辦日期另行通知。公告截圖
北京國際汽車展覽會10日宣布，鑑於境內疫情防控形勢，停止在2022年舉辦第十七屆北京國際汽車展覽會（簡稱「北京車展」）的計劃，具體舉辦日期另行通知。公告截圖

車展 北京 上海

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