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10月新增人民幣貸款超預期回落 房貸也減少

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
10月新增人民幣貸款超預期回落。（網路照）
10月新增人民幣貸款超預期回落。（網路照）

中國人民銀行10日晚間公布，10月新增人民幣貸款6,152億元，受基數較高等因素影響，年減2,110億元，相較9月的2.47兆元規模明顯收縮，另外，代表廣義流動性的M2年增11.8%，增速比9月低0.3個百分點，下滑的情況同樣超過市場預期。

尤其代表房貸數據的住戶部門貸款持續減少，顯示房地產銷售不佳，甚至民眾提前償還房貸，導致住戶部門貸款再度出現減少，地產銷售在「金九銀十」的旺季依舊不旺，導致居民中長期貸款表現疲軟。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，9月底多項房地產刺激政策集中推出，以降低購房成本、穩定市場預期，但受疫情反復等因素影響，購房者觀望情緒仍濃，10月地產銷售旺季不旺，政策效果有待進一步顯現；加上房貸提前償還情況持續提升，使得居民中長期貸款繼續減少，10月新增信貸超季節性回落，總量和結構均相對偏弱。

具體來說，分部門看，10月住戶貸款減少人民幣180億元，其中，短期貸款減少人民幣512億元，中長期貸款增加人民幣332億元；企業單位貸款增加人民幣4,626億元。

同樣回落的還有社會融資規模，10月社會融資規模新增人民幣9,079億元，比去年同期減少人民幣7,097億元。10月底社會融資規模存量為人民幣341.4兆元，年增10.3%，增速較9月下降0.3個百分點，增速重新回落。

資料顯示，10月廣義貨幣（M2）餘額人民幣261.2兆元，年增11.8%，增速比9月低0.3個百分點，比去年同期高3.1個百分點；狹義貨幣（M1）餘額人民幣66.2兆元，年增5.8%，增速比9月低0.6個百分點，比去年同期高3個百分點；流通中貨幣（M0）餘額9.8兆元，年增14.3%。當月淨回籠現金人民幣255億元。

溫彬表示，在疫情反復擾動生產消費下，市場主體預期仍弱，疊加季節性效應，寬信用進程有所放緩，前期多項穩增長政策密集推出，對信用形成一定支撐，但後續更重要的仍是儘快推動形成實物工作量，避免資金淤積和空轉，提升金融運行效率。

人民幣 房地產 疫情

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