陸「立法法」刪改革開放 陸委會：將關注提醒台商

中國大陸近日公布「立法法」修正草案，刪除經濟改革開放表述、堅持習思想主導，對此陸委會副主委邱垂正指出，政府將持續密注中共立法以及經濟政策走向，並適時提醒在陸台商可能風險。

邱垂正10日下午在記者會上表示，「二十大」後各界都相當關注中國大陸經濟發展路線變化。他稱，中共近年來強化對市場整頓管理、整改大型民企、國進民退情形加劇，以及對於「共同富裕」政策落實情形，已經引發外界對於其經濟發展路線關注。

但他也表示，近期又觀察到中共在第五屆進博會閉幕，仍重申對外開放政策將延續，「政府將持續密注中共立法以及經濟政策走向，並適時提醒在陸台商可能風險」。

至於很多中國大陸富豪「潤」出去（指移出）問題，邱垂正則回應，確實在中共二十大政治報告看到提出「共同富裕」、三次分配、堅持公有體制為主的相關政策，對於未來個人所得跟整體經濟表現都將造成深遠影響，也引發國際關注。

他認為，中國大陸經濟成長放緩似乎已成為趨勢，加上對台經濟施壓，持續「動態清零」政策等，也大幅增加在陸台商投資經營管理的風險。

邱垂正強調，政府會持續關注中共疫情動態清零狀況以及經濟政策具體實施對大陸台商的影響，同時也相當重視在陸台商的意見反映，以及將相關大陸動態資訊的研析持續提供給台商、提醒台商應該注意政治跟經濟的風險，以及提早審視並做好相關布局與規劃。