指標任務「每個村1個」！ 河南部分鄉鎮協助富士康招工

富士康鄭州園區受疫情影響缺工嚴重。陸媒財聯社今天報導，河南省部分鄉鎮已收到協助鄭州富士康招工任務，並向管轄村鎮分配人數指標。有匿名受訪者透露自己所在轄區情況：「目前每個村要求一個」。

財聯社8日報導，河南省多地人社局處協助富士康鄭州園區展開員工返崗和預招工等工作，目前各鄉鎮正協助統計返崗意願的人員數量。今天進一步報導指，河南部分鄉鎮收到指標任務，協助鄭州富士康招工。

河南人社局相關工作人員日前表示：當前預招工統計主要針對（從鄭州富士康）返回人員，如果有想去鄭州富士康工作的可先在人社局處報名登記，等鄭州港區解除管控後會有車輛安排入廠。據瞭解，確認入廠時間後，需先隔離三天，隔離費用個人無需支付。

另據「科創板日報」8日的報導，近日，鄭州富士康iDPBG事業群發佈預招工公告，小時工價30元人民幣（下同）／時。公告顯示，為了鼓勵富士康老員工返廠，在10月10日至11月5日期間曾離職返鄉的人員，重新入職後將給予一次性關愛補貼500元。具體報到時間待港區解除靜態管理後再行通知，會統一組織車輛，點對點閉環輸送。

報導引述多處人社局官員、街道工作人員表示，政府部門將將在做好疫情防控相關工作的同時，全力以赴滿足富士康用工需求，推動儘快復產達能。

多位富士康返鄉離職員工表示，均已收到富士康預招工通知短信，部分接到了當地鄉鎮工作人員或村支書的動員電話。

李大金（化名）從富士康離職後已返回家鄉，正在居家隔離。他告訴「科創板日報」：「村支書打來電話說，目前就業壓力很大，富士康的工資待遇和生活保障很不錯，也拿出了優惠政策，希望我能考慮返廠」。

他說，「我還沒最終決定，如果有每天400元的補貼可能會去，隔離近半個月沒有工資收入」。

富士康IDPBG鄭州廠區先前推出出勤激勵政策，400元／天的出勤補貼和3000元、4000元、5000元三檔全勤獎勵，其適用物件為iDPBG鄭州廠區正常出勤的全體員工，適用時段從今年11月1日至30日，但最低一檔3000元的全勤獎勵，也至少要出勤滿15天。