廈大劉國深：若放棄武力 兩岸和統將變成空談

中共二十大後，大陸是否加速統一台灣甚至「武統」受到討論。廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深說，中共爭取和平統一的大政方針不會改變，但如果大陸方面放棄使用武力，在現實的國際和國內政治社會環境中，「必然意味著台灣問題的失控和兩岸關係的失序，和平統一將變成政治空談。」他還提到，在和平統一大背景下，台灣的「一國兩制」將比港澳更加寬鬆。

兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深近日接受大陸官媒《中新社》專訪，就中共二十大後的兩岸統一前景做出上述表示，也解釋大陸為何「決不承諾放棄使用武力」。

對於一些輿論指陸方可能會「以武促統」。劉國深說，儘管中國大陸政府和平統一的大政方針沒有變化，但影響兩岸關係的台灣內部因素和外部因素的確出現了新的負面因素，兩岸和平統一進程面臨新的嚴峻挑戰，同時，大陸以非和平方式解決台灣問題的能力空前增強，這也是「台獨」勢力和外部勢力感到不安的原因之一。

但他說，中國大陸是一個負責任的大國，向來以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，「過去如此，現在如此，將來亦是如此。」他重申，「決不承諾放棄使用武力，針對的不是台灣同胞，這一點必須不斷強調。」

至於中共黨章增加堅決反對和遏制台獨等內容，劉國深說，這既是對「台獨」分裂勢力的震懾，也是中共對自身更加明確的鞭策和要求。他還認為，評估過去73年來兩岸關係發展進程，實際上「兩岸同屬一個中國」已經從經濟、社會、文化、教育、法律、涉外事務、國土防衛等方面系統地趨於落實，「台灣地區越來越歸於中國特別行政區的應有角色和實際地位。」

因此，對於對台灣問題白皮書在「一國兩制」的表述，劉國深表示，外國可以在台灣設立領事機構等具體政策願景只是各種可能安排之一， 「一國兩制」台灣方案對於台灣民眾權益來說意味著「存量不變，增量大增」。

他強調一小撮「台獨」分子代表不了台灣全體同胞，大陸方面不排除與任何堅持一個中國原則、接受「九二共識」的台灣政治力量共同協商兩岸統一問題。他說，「一國兩制台灣方案至今仍然是開放式，有很大的想像空間」，實際上也最符合台灣人民的利益。

劉國深還稱，西方和台灣某些勢力宣揚「一國兩制」是失敗的，造成台灣民眾誤解很深。他認為，在和平統一的大背景下，「台灣地區」的「一國兩制」將比港澳更加寬鬆，台灣同胞的利益將得到最大程度的保障，同時還可以有更多增量福利。