印尼雅萬高鐵即將通車 向大陸貸款10.3億美元 邀習近平搭乘

即將通車的中國大陸首條海外高鐵─雅萬高鐵正進行一系列的測試，外媒報導，負責建設的中印（尼）高鐵合資公司向大陸的中國國家開發銀行申請了約10.3億美元的貸款。

新聞網站Тempo.co報導，正在建設印尼雅萬高鐵的中印（尼）高鐵合資公司（KCIC）向中國國家開發銀行申請了16.1萬億印尼盧比（約合10.3億美元）的貸款。

KCIC總裁威亞納（Dwiyana Slamet Riyadi）說：因為購地成本增加、施工延誤和材料價格上漲等一些問題，這個60億美元的專案預算超支。他說，KCIC已向中國國家開發銀行申請貸款。

另據中新社報導，當地時間11月9日，一列中國製造的高速動車組緩緩駛出萬隆德卡魯爾站，印尼雅萬高鐵試驗段接觸網熱滑試驗全面展開。這也是該動車組首次在雅萬高鐵線路上亮相。

接觸網熱滑試驗是指在鐵路接觸網帶電的情況下，通過試驗列車受電弓的滑行，精確檢測接觸網與受電弓的弓網關係，檢測受流網壓等參數，確保高鐵供電設備達到聯調聯試條件。

承擔此次熱滑試驗任務的是今年9月1日從中國運抵印尼的雅萬高鐵動車組。經過一天的試驗，全面檢測了試驗段牽引供電系統各項功能，相關指標參數表現良好，完全符合設計要求，為下一步動態檢測創造了條件。

連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆的雅萬高鐵全長142公里，是「一帶一路」建設和中印尼兩國務實合作標誌性項目，也是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設項目，設計時速350公里。雅萬高鐵預計明年年中以前通車營運，屆時雅加達到萬隆的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。

印尼將於下周舉辦G20峰會，印尼總統佐科10月間邀請大陸國家主席習近平出席峰會並搭上雅萬高鐵，見證中印尼合作的雅萬高鐵，並成為搭乘雅萬高鐵第一位貴賓。大陸政府尚未證實習近平出席G20峰會。