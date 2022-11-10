上半年上海服貿、數位貿易 逆勢增長
首屆上海數字（數位）貿易論壇8日舉辦。上海市商務委在論壇上發布的統計數據顯示，2021年上海服務貿易進出口額創下歷史新高，而今年上半年，上海服務貿易和數位貿易亦展現出逆勢增長的韌性。
中新社報導，據統計，2021年上海服務貿易進出口額達2294.1億美元，同比增長49.5%，規模和增速均創出歷史新高，數位貿易進出口額568.8億美元，同比增長31.2%。今年上半年，上海服務貿易和數位貿易克服疫情不利影響，分別實現進出口額1239.6億美元和289.9億美元，同比增長24.2%和9.7%。
大陸商務部副部長盛秋平在論壇上表示，創新發展數位貿易對服務構建新發展格局、建設現代化經濟體系具有重大意義，商務部將支持上海大力發展數位貿易。
上海市副市長宗明說，上海將全力爭創大陸國家服務貿易創新發展示範區，加快建設數位貿易國際樞紐港，主動對接國際高標準經貿規則，支持臨港新片區、虹橋國際中央商務區等重要承載區建設，探索創新發展模式，促進要素有序流動，在全球數位貿易合作和競爭中搶占先機。
論壇上發布了100家上海數位貿易創新企業，旨在進一步發揮創新企業的引領帶動作用，推動數位技術、數位產品和應用場景的創新發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言