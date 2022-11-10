大連外貿商品車 前10月增2成

大連汽車碼頭8日順利完成「格蘭德米拉菲奧裡」（GRANDE MIRAFIORI）輪4700餘輛新能源汽車裝船作業任務，創開港以來外貿商品車單船作業量歷史新高。今年1-10月份，大連港外貿商品車吞吐量累計完成超4.94萬輛，同比增長近兩成。

中新社報導，作為中國大陸沿海最早投產運營的專業化滾裝碼頭之一，大連港多元化集疏運體系發達，可滿足現有所有船型的滾裝船全天候靠泊。大連汽車碼頭經過十餘年的建設發展，年度吞吐量超80萬輛，是大陸國內商品車南北海運的北方樞紐、東北商品車外貿進出口基本港。

大連汽車碼頭公司總經理助理金趙星介紹，格蘭德米拉菲奧裡（GRANDE MIRAFIORI）輪11月6日靠泊大連汽車碼頭，完成裝船作業後於8日上午離泊。所載商品車以新能源車型為主，將經由大連港運往歐洲地區。

今年以來，為實現外貿商品車業務的開源增量，大連汽車碼頭在外貿業務領域不斷發力。為華晨寶馬、富豪、一汽、奇瑞、比亞迪等提供港口物流服務，帶動商品車外貿業務快速發展；啟動日本商品車過境運輸項目，過境商品車實現快速增長，累計業務量突破萬輛；商品車國際中轉業務實現規模化運作，今年以來，裝卸作業量超萬輛。

據統計，今年1-10月份，大連港外貿商品車吞吐量累計完成超4.94萬輛，同比增長近兩成。目前，大連汽車碼頭已先後開通歐洲商品車出口班輪航線、日本商品車過境運輸海陸新通道、美洲滾裝出口班輪航線，初步搭建起以大連口岸為樞紐的「兩線一通道」滾裝外貿服務體系。

今年10月末，大連汽車碼頭3號、4號泊位正式通過口岸開放驗收，此舉將進一步增強大連汽車碼頭港口國際化服務能力。