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陸撒2500億人民幣 挺民企發債融資

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

據了解為落實穩經濟一籃子政策措施，堅持「兩個毫不動搖」，支持民營企業健康發展，在大陸央行的支持和指導下，中國銀行間市場交易商協會繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具（第二支箭），支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資。

中新社報導，據悉，「第二支箭」由大陸央行再貸款提供資金支持，委託專業機構按照市場化、法治化原則，通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業發債融資。預計可支持約2500億元人民幣的民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。

2018年，針對部分民營企業遇到的融資困難問題，大陸央行會同有關部門，從信貸、債券、股權三個融資管道採取三支箭的政策組合，支持民營企業拓展融資。民營企業債券融資支持工具作為第二支箭，有力引導市場機構改善對民營企業的風險偏好和融資氛圍，有效緩解了民營企業信用收縮問題，促進了民營企業融資恢復，降低了民營企業融資成本。

近期，中國銀行間市場交易商協會已組織中債增進公司積極開展了部分民營房地產企業債券融資增信工作，後續，相關工作將納入支持工具統籌推進。未來，隨著民營企業發債融資支持範圍和規模的擴大，支持工具作用將進一步充分發揮，有利於提振投資者信心，尤其有利於穩定和擴大民營企業的融資。

大陸央行 房地產 中國銀行

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