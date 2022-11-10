海岸優勢 河北打造臨港產業強省

東臨渤海、環繞京津的河北，正充分發揮487公里海岸線優勢，布局打造陸海聯動、產城融合的臨港產業強省，明確提出到2027年，沿海地區經濟總量占全省比重明顯提升。

中新社報導，日前召開的中共河北省委十屆三次全會提出建成新型能源強省、現代化交通強省、臨港產業強省等目標。

在滄州渤海新區中捷產業園區經營貿易公司的塞爾維亞商人伊萬認為，河北加強臨港產業發展是一個好的信號，不僅會對公司的貿易發展有幫助，也為更多國際客商走進河北提供了好的機遇。

伊萬在銷售中東歐國家產品同時，也會把中國大陸商品銷往海外。他說，在公司日常進出口商品運輸中，海陸空都會使用。臨港產業經濟發展會降低物流成本，也會促進擴大開放，讓各國間經貿往來密切，促進交流。

從業30多年的滄州港務集團有限公司副總經理儲禮君認為，渤海新區黃驊港是中國大陸西煤東運、北煤南運第一大出海口，也是當地發力臨港產業、以高水平開放促高質量發展的強引擎。

「河北黃驊港首條外貿集裝箱航線開航」、「上海—黃驊—莫斯科，河北開啟中歐班列公鐵海聯運新模式」…連日來，這個位於渤海灣穹頂處的港口頻頻見諸網路報章。談及近日開通的「黃驊港—上海港—泰國林查班港」集裝箱外貿航線，儲禮君算了一筆帳：黃驊港到國外的集裝箱耗時比過去縮短約五天，運輸成本減少了四分之一。

據儲禮君介紹，黃驊港已從早期單一煤炭輸出港口發展為綜合港口，但過去主要以內貿環渤海集裝箱內支線運輸為主。外貿新航線開通會讓周邊甚至腹地集裝箱按最優線路、經濟成本聚集，有力促進區域生產要素流通和商貿往來。

他說，近期還將開通「黃驊港—上海港—東南亞」近洋航線、「黃驊港—中東」遠洋航線，通過港口資源優勢、服務優勢讓更多新產業聚集。

黃驊港的發展加速了渤海新區臨港產業聚集。據瞭解，目前已累計建成億元人民幣以上產業項目435個，初步形成綠色化工、裝備製造、生物醫藥和物流貿易四大主導產業。

在唐山曹妃甸，涵蓋港口建設等領域的40個項目近日集中開工。與此同時，重新組建並於近日揭牌的河北港口集團，貨物吞吐量超7億噸，位居大陸全國港口集團第三位。