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廣西建築業 東協各國歡迎

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳副廳長潘國雄8日介紹，近年來，在與東協一帶一路沿線國家交流合作中，廣西建築業積極走出去，致力城市基礎設施建設，憑藉質量和價格優勢，受到東協市場普遍歡迎。

中新社報導，廣西壯族自治區人民政府新聞辦公室當天召開記者會，潘國雄會上表示，廣西發揮與東協海陸相連的優勢，抓住《區域經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效實施、中國—東協自由貿易區3.0版建設等重大機遇，擦亮中國建造名片，深化與東協建築業交流合作。

「目前，廣西建工集團建築機械製造有限責任公司生產的建築機械產品，已出口至一帶一路沿線30多個國家，實現對東協國家全覆蓋。」潘國雄說。

同時，廣西積極與東協開展建設工程標準化合作，聚焦優勢領域，打造示範項目，推動現行工程建設地方標準向東協國家標準轉化。其中廣西頒布實施的《RCA復配雙改性瀝青路面標準》，因適合越南、馬來西亞等東協國家高溫多雨氣候，有效解決當地道路病害問題，降低建設成本，成為東協國家編製國家標準的藍本。

為更好地發揮住建行業服務一帶一路倡議實施的作用，經大陸商務部批覆，由大陸住房和城鄉建設部、廣西壯族自治區人民政府共同主辦的中國—東協建築業合作與發展論壇、2022中國—東協建築業暨高品質人居環境博覽會（建博會），定於今年11月25日至27日在南寧舉辦。

東協 建築 一帶一路

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