WOGE海口開幕 油氣裝備一站式採購

第七屆世界石油天然氣裝備博覽會暨買家見面會（WOGE）8日在海口開幕。通過線下展覽、線上交流的方式，為全球買家對接中國大陸石油裝備企業，提供一站式專業採購及展會服務。

中新社報導，據介紹，WOGE此前已成功在阿曼、俄羅斯、伊朗等國巡迴舉辦過六屆，累計服務展商500家，專業買家3000家。本屆展會以「立足海南，輻射中亞、俄羅斯、中東歐市場」為宗旨，邀請中國大陸各地企業參展，展出涵蓋油氣勘探、開採技術裝備等。

「受疫情影響，我們的中外買家見面會主要以線上方式進行。」WOGE組委會主席、中創油聯（北京）國際展覽有限公司董事長林曉飛介紹，今年展會將分別舉行英語和俄語專場線上見面會，屆時來自全球21個國家的600多名專業買家，以視訊方式，與在場的中國參展企業一對一交流。

其中知名買家包括沙烏地阿拉伯國家石油公司、俄羅斯石油公司、阿曼石油開發公司、伊朗國家石油公司等油氣公司，以及斯倫貝謝、貝克休斯、哈裡伯頓等油田服務公司。