大灣區全球招商大會 海外分會場啟動

廣東省貿促會、廣東省商務廳8日在廣州舉辦2022粵港澳大灣區全球招商大會海外分會場啟動儀式，並同期舉辦首場德國（法蘭克福）分會場招商會。30多家駐海外經貿代表處和海外粵商會線上參會。

中新社報導，由廣東省人民政府聯合香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府共同主辦的2022粵港澳大灣區全球招商大會將於12月5日在廣州舉行。廣東省貿促會負責組織開展本屆招商大會的海外分會場活動，其中，8日舉行的德國專場作為海外分會場首秀，得到了80多家中德工業界企業的積極響應。

據廣東省貿促會介紹，除德國專場外，計劃在未來3個月期間，還將繼續在海外配套組織21場系列活動。其中，英國、法國、義大利、捷克、波蘭、塞爾維亞、俄羅斯、日本、韓國、新加坡、馬來西亞等16國的專場招商活動12月5日前完成。

本屆招商大會分會場系列活動以粵港澳大灣區、深圳先行示範區和廣東自由貿易試驗區（珠海橫琴、深圳前海、廣州南沙）三大平台建設為重點，圍繞廣東20個戰略性產業集群，緊盯先進製造、現代服務、高新技術、節能環保、綠色低碳、數位經濟等新興領域，聯合廣東省15個地市在不同國家進行宣介政策紅利，解讀惠企措施，推介營商環境，充分展現粵港澳大灣區勃勃生機。