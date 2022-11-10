深圳前海招商 今年總投資逾1200億

2022年深圳前海全球招商大會8日下午在深圳舉行。數據顯示，今年以來，落戶前海的重大招商和產業投資項目，總投資金額超1200億（人民幣，下同）。

中新社報導，此次大會落戶項目包括中石化產融、中海油能源等世界500強投資企業項目；仁山優社、大新銀行深圳分行、灣島細胞科技等多產業領域的重點港資項目；電子元器件交易中心、廈門象嶼、新奧能源等企業重點意向落戶項目。

會上，「前海全球服務商計劃」發布，招引和培育金融、商貿物流、信息服務、科技、航運等八大全球服務商。該計劃每年提供產業扶持資金不少於10億元，產業空間不少於20萬平方公尺，到2025年引進、培育全球服務商300家以上，實現服務業增加值1000億元以上。

深圳市前海管理局常務副局長黃曉鵬介紹，今年1月至9月，前海新增註册企業2.75萬家，新增註册資本3294.1億元。世界500強企業已在前海布局361家，安盛、瑞銀、西門子、帝亞吉歐等一大批優質企業加速集聚。今年前三季度，前海實現地區生產總值1305.2億元，增長3.3%。

招聯消費金融有限公司總經理章楊清表示，前海不僅有依山傍海的宜居沃土，創新驅動的創業熱土，還有「有事相助，無事不擾」的服務型政府。章楊清說：「得益於前海對科技人才的吸引和聚集，招聯的科技人員佔比超過50%。」

雲豹智能創始人兼CEO蕭啟陽認為，前海不僅具有獨特的地理優勢，還有雄厚的產業及人才優勢，前海在稅收、人才、租金補貼等方面提供的扶持政策，吸引著港資項目在此落戶。