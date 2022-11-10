跨境電商蓬勃 平潭外貿新增長點

福建平潭跨境電商園的京東協同倉內，沃爾瑪跨境電商商品正陸續入庫。隨著平潭京東協同倉與沃爾瑪進行合作，消費者在沃爾瑪線上平台購買的美妝、日化、酒水等品類商品，將由平潭京東協同倉發出。

中新社報導，負責運營平潭京東協同倉的福建嵐和供應鏈管理有限公司董事長丁昌寶8日表示，近兩周入庫的美妝、日化等熱賣品貨值超1億元（人民幣，下同），良好的通關環境以及相關政策支持成為吸引沃爾瑪與平潭開展合作的重要原因。

以跨境電商為代表的外貿新業態蓬勃發展，成為平潭外貿新增長點。2015年，平潭在福建省率先建設跨境電商公共服務平台，隨之率先試點開展跨境電商保稅進口、一般出口、直購進口等業務。2020年平潭被列入福州跨境電子商務綜合試驗區。

平潭立足「倉儲+服務+通關」模式，跨境電商產業集聚成勢、高速發展，先後吸引了阿里巴巴、京東等企業及項目入駐。2019年，平潭對外貿易規模已突破百億元。

據平潭海關統計，2022年上半年，平潭進出口總值為102.2億元，同比增長7.5％。其中，出口55.7億元，同比增長31.2％；民營企業成為進出口領頭羊，進出口98.9億元，佔同期平潭進出口總值的96.7％。

同時，平潭跨境電商經營主體更有活力，「黃金通道」更暢通、鞏固。平潭通過跨境電商產業園區建設，創造高效的通關環境，連接兩岸打造跨境電商大通道。

截至目前，平潭在大陸率先開通至台灣地區北、中、南海上客貨運航線，形成陸海空聯運物流通道，成為兩岸物流集散中心，實現「海運成本，空運速度」和物流倉到倉的對台海運特色，為企業壓縮物流成本。

2021年11月開通的「魯豐」集裝箱貨輪「平潭-台北-台中」航線，是首條以平潭為母港直航台灣的集裝箱班輪航線，在補足兩岸運能不足短板的同時提升兩岸物流時效。該貨輪能承載345個集裝箱，約8個小時就可到達台北港，貨物從出倉到台灣清關只需要1天半的時間。平潭力爭到2025年對台貿易額突破200億元。