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陸國產大飛機C919未來20年市場有多大

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
C919大型客機是大陸自行研發、具有自主智慧財產權的大型噴氣式民用飛機。（網路照片）
C919大型客機是大陸自行研發、具有自主智慧財產權的大型噴氣式民用飛機。（網路照片）

大陸國產大飛機市場到底有多大？未來20年在大陸可能有將近1萬架的噴射客機需求，其中國產大飛機C919之類的單通道客機需求就超過六成。

深圳商報報導，根據《中國商飛公司市場預測年報(2022-2041)》資料顯示，根據中國大陸GDP年均增長速度預測，中國大陸的旅客周轉量年均增長率為5.6%，機隊年均增長率為5.1%，未來20年，中國航空市場將接收噴氣客機9,284架，其中支線客機958架，單通道客機6,288架，雙通道客機2,038架。

中國商飛行銷委主任張小光說，到2041年，中國的機隊規模將達到1萬架，占全球客機機隊的21%，中國航空市場將成為全球最大的單一航空市場。

C919大型客機是大陸自行研發、具有自主智慧財產權的大型噴氣式民用飛機，採用單通道窄體佈局，座級158至168座，航程4,075至5,555公里，與目前國際航空市場上最為常見的空巴320、波音737機型同級別。

中國商飛公司的年報分析，儘管仍面臨著嚴峻的挑戰和巨大的考驗，但全球宏觀經濟呈現復甦態勢，航空旅行需求持續回升，凸顯了航空業的堅韌性。預計未來20年全球旅客周轉量(RPKs)將以每年3.9%的速度增長，在2041年達到19.9萬億客公里。

基於全球經濟到2041年保持年均約2.6%的增長速度，年報預測，2041年全球客機機隊規模將達到47,531架，將有超過42,428架新機交付，用於替代和支持機隊的發展。

GDP 空巴 波音

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