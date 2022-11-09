大陸10月PPI下降 預示全球經濟展望悲觀

中國大陸10月生產者物價指數（PPI）比去年同期下降1.3%，是2020年12月以來首次下降。由於西方國家產品庫存過多，且消費者行為審慎，因此對大陸產品需求下降，也進一步顯示全球經濟展望悲觀。

在此之前，大陸PPI的年升率已經連續12個月縮小。金屬與資本財價格下跌，但一些消費品價格持穩或微幅上升。下降主要是反映最近原料價格下跌，使原料生產者的出廠價格走軟，以及去年的比較基期偏高，這也與大陸10月出口額大幅減少，以及海運費率大幅下降相呼應。

整體來看，這顯示全球經濟正在洩氣，也將使歐、美的產品類通膨壓力得以紓解。不過美國的通膨正向服務類擴散。凱投集團中國經濟學者指出，產品價格下跌有助於解決通膨問題，但並非全面緩解。

另外，大陸10月消費者物價指數（CPI）比去年同期上升2.1%，升幅比9月的2.8%明顯下降，也低於市場預估的2.3%升幅。

大陸目前的通膨率仍比政府所訂的3%目標上限要低，使人民銀行（央行）仍有降息空間，以刺激經濟成長；不過由於官方擔憂人民幣貶值及資金外逃，因此不會大幅放鬆貨幣政策。

由於中、美、歐經濟成長全面減緩，經濟學者對今、明兩年全球經濟展望相當悲觀。