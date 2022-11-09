快訊

美式中餐霸主出身台灣 50年累積台幣上千億身價

加碼美國3奈米120億美元投資？台積電回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸10月PPI下降 預示全球經濟展望悲觀

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國大陸10月生產者物價指數（PPI）比去年同期下降1.3%，是2020年12月以來首次下降。圖／中通社
中國大陸10月生產者物價指數（PPI）比去年同期下降1.3%，是2020年12月以來首次下降。圖／中通社

中國大陸10月生產者物價指數（PPI）比去年同期下降1.3%，是2020年12月以來首次下降。由於西方國家產品庫存過多，且消費者行為審慎，因此對大陸產品需求下降，也進一步顯示全球經濟展望悲觀。

在此之前，大陸PPI的年升率已經連續12個月縮小。金屬與資本財價格下跌，但一些消費品價格持穩或微幅上升。下降主要是反映最近原料價格下跌，使原料生產者的出廠價格走軟，以及去年的比較基期偏高，這也與大陸10月出口額大幅減少，以及海運費率大幅下降相呼應。

整體來看，這顯示全球經濟正在洩氣，也將使歐、美的產品類通膨壓力得以紓解。不過美國的通膨正向服務類擴散。凱投集團中國經濟學者指出，產品價格下跌有助於解決通膨問題，但並非全面緩解。

另外，大陸10月消費者物價指數（CPI）比去年同期上升2.1%，升幅比9月的2.8%明顯下降，也低於市場預估的2.3%升幅。

大陸目前的通膨率仍比政府所訂的3%目標上限要低，使人民銀行（央行）仍有降息空間，以刺激經濟成長；不過由於官方擔憂人民幣貶值及資金外逃，因此不會大幅放鬆貨幣政策。

由於中、美、歐經濟成長全面減緩，經濟學者對今、明兩年全球經濟展望相當悲觀。

通膨 CPI 人民銀行

延伸閱讀

美期中選舉／通膨飆漲怎麼救？共和黨挨轟「講空話」

油價跌…大陸堅持清零仍打擊需求前景 金價基本金屬全漲

貴州拚大數據 數位經濟增速冠全陸

華為：5年培養300萬ICT人才

相關新聞

歌爾股份百億蘋果訂單飛了 郭明錤稱立訊接手

蘋果供應鏈、大陸A股上市公司歌爾股份8日晚間發布風險提示性公告表示，該公司近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產其一款智慧...

大陸10月PPI下降 預示全球經濟展望悲觀

中國大陸10月生產者物價指數（PPI）比去年同期下降1.3%，是2020年12月以來首次下降。由於西方國家產品庫存過多，...

「缺芯貴電」損失60萬輛產量 長安汽車董座：每車貴2至15萬

長安汽車董事長朱華榮9日表示，借助新能源和智能化技術的快速發展，大陸自主品牌汽車正迎來換道超車的最佳機會，不過「缺芯貴電...

上海積極發展智能網聯汽車 到2025產值拚2兆元

上海正積極發展智慧聯網汽車產業，上海市經信委副主任湯文侃9日表示，上海將全力打造產業規模最大的汽車產業集群，到2025年...

恒隆地產：土地供應增加 香港樓價難如過去50年般大升

香港樓價曾經從1997年高位累跌約70%至2003年低位，其後反覆向上，並不斷創新高。恒隆地產董事長陳啟宗昨日表示，過往...

聯想展示全球首款捲軸屏PC 將推出元宇宙網際展示空間「想世界」

聯想董事長楊元慶9日在2022聯想創新科技大會上，展示了全球首款卷軸屏PC，12吋螢幕可以秒變15.3吋，比例及解析度都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。