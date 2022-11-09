「缺芯貴電」損失60萬輛產量 長安汽車董座：每車貴2至15萬

長安汽車董事長朱華榮9日表示，借助新能源和智能化技術的快速發展，大陸自主品牌汽車正迎來換道超車的最佳機會，不過「缺芯貴電」問題對汽車產業的生產秩序造成嚴重破壞，前9月長安汽車損失60.6萬輛產量，「缺芯」造成大量半成品庫存，「貴電」導致單車成本增加人民幣5,000元到3.5萬元（新台幣2.2萬到15.4萬元）。

快科技報導，朱華榮在2022中國汽車論壇上表示，晶片短缺雖然有所緩解，但仍然是企業最大的瓶頸之一。晶片短缺背景下晶片價格飆升，直接導致主廠採購成本增加。新品上市初期受晶片短缺影響，拉長訂單交付週期，嚴重影響新品上市節奏和銷量。

「貴電」是指動力電池價格不斷上漲，過去1年多以來，動力電池原材料價格也持續飆升。以電池級碳酸鋰為例，2021年初的價格約為人民幣5.3萬元/噸，而今年最新的價格超過人民幣56萬元/噸。

朱華榮表示，目前動力電池的成本已經超過電動汽車整車成本的40%，嚴重影響產品效益達成，對企業成本成極大擾動，電池成本上漲幅度也遠大於技術進步給用戶帶來的價值。

朱華榮建議，在晶片方面，加快晶片行業通用化的進程，推動供應鏈的透明化，晶片商tier1要建立新型的供應商關係，建立與汽車行業的直通直聯的模式。

在電池方面，要在有關部門支持下，依法開展對於反暴利行為的打擊，解決個別企業的原材料囤積和炒作等亂象，加強政策引導，優化上游原材料資源配置，行業層面推動廢舊電池及關鍵金屬資源回收利用，完善動力電池回收利用管理體系。