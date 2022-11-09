數據爆炸式增長 聯想楊元慶：需要發展普慧算力

聯想集團董事長楊元慶9日表示，未來將是從計算設備到計算能力的持續演進，隨著數據的爆炸式增長，需要發展「普慧算力」。

據21世紀經濟報導，楊元慶在2022聯想創新科技大會（Lenovo Tech World）主論壇上指出，隨著全新的數位化、智能化時代到來，「單兵作戰」的設備以及當地語系化的數據中心，已經遠遠不能滿足隨時隨地的計算需求，「端-邊-雲-網」的新算力基礎架構因此應運而生。

其中，用戶手中的端、覆蓋廣泛的雲、更加靠近數據產生處的邊，加上傳輸數據的高速網絡，為用戶提供無處不在的「普慧」算力。

數據顯示，2021年大陸算力總規模達到202 EFlops，位居全球第二。算力正深度融入到互聯網、金融、製造業等各行各業的智能化變革進程中，成為數位經濟的基石和底座。

然而，如何把算力真正「用」起來，化解場景落地的痛點，實現算力的普及和智慧賦能，卻是一道現實難題。例如IDC數據顯示，2021年大陸製造業IT支出為1,156.5億美元，僅佔全球製造業IT支出的14.64%，與中國對世界製造業增加值近三成的貢獻相比仍有很大差距。

楊元慶表示，隨著算力的購買/消費模式不斷更新，提供算力的業務模式也將更加靈活，無論用戶想自己擁有或者部署，還是以「一切皆服務」的模式按需、按使用付費，都能得到滿足。

由此，聯想認為應不止於擴大算力惠及範圍和降低成本，而是要把無處不在的算力變成產品和服務，讓算力深入千行百業、千家萬戶的各種場景之中。

今年以來，聯想集團多次在公開場合透露關於算力領域的計劃。在11月3日的財報溝通會上，楊元慶表示，聯想的目標是成為全球最大的端到端基礎設施方案提供商。

在早些時候，聯想集團執行副總裁、基礎設施方案業務集團總裁Kirk Skaugen也表示，聯想正著眼於成為服務器、存儲設備和數據中心的全球第一。目前，全球排名前10的公有雲提供商當中，有8家是聯想的客戶。

在本次創新科技大會上，聯想集團展示了算力布局最新進展，包括邊緣計算產品家族的完整陣容，定制算力、按需付費的聯想臻算服務，基於元宇宙、車計算場景的算力應用等。