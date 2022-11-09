陸企赴歐上市熱度反超美國 瑞士正成為首選

根據Dealogic最新數據顯示，今年以來中國大陸企業赴美上市的總募資額，從去年的約130億美元驟降至3.03億美元。相比而言，今年以來中國大陸企業透過發行GDR（全球存託憑證）等方式，在歐洲市場完成約26億美元的募資額。

據21世紀經濟報導，受中概股退市風波等因素影響，今年以來大陸企業赴美上市的意願驟降。實際上，越來越多大陸A股上市公司正在積極運作赴歐發行GDR，完成上市募資。

與此同時，今年2月大陸證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存託憑證業務監管規定》，宣導A股公司到瑞士、英國、德國發行GDR並上市，吸引越來越多A股公司紛紛開啟赴歐上市征途。

值得注意的是，瑞士正成為A股企業赴歐上市的首選。在7月底中瑞證券市場互聯互通存託憑證業務正式開通後，杉杉股份、科達製造、國軒高科、格林美四家A股上市公司所發行的GDR迅速在瑞士交易所上市，募資總額逾15億美元。

一位歐洲投行人士透露，究其原因，一是瑞士作為全球金融中心，雲集大量全球資本，有助於中國企業赴瑞上市實現更高的估值與募資額，二是瑞士持續堅持市場開放，令眾多中國企業將瑞士視為拓展歐洲市場的橋頭堡。

儘管今年大陸企業赴歐上市募資額一舉超過赴美上市，但相比赴美上市的主要是未上市企業，當前赴歐上市的主要是A股上市公司，以發行GDR募資為主。

一位大型創投機構合夥人表示，一直以來，多數大陸初創型高科技企業認為歐洲股市的流動性與估值水準低於美國股市，令他們對赴歐上市心存顧慮。不過，隨著越來越多A股企業紛紛登陸歐洲資本市場，不少大陸創投機構正建議高科技企業家考慮赴歐上市。

上述創投機構合夥人表示，在瑞士證券交易所等歐洲資本市場，環保科技、AI人工智慧、新能源汽車等新興產業公司備受追捧，有機會創造不亞於美股的估值與IPO募資額度；而且不少歐洲當地投資機構也願意加大中國資產的配置力度，分享中國經濟穩健發展的成果。