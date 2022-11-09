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歌爾開盤跌停 郭明錤稱立訊全面接手蘋果耳機訂單

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
郭明錤表示，歌爾股份丟蘋果耳機訂單是因為生產問題。（郭明錤推特截圖）
郭明錤表示，歌爾股份丟蘋果耳機訂單是因為生產問題。（郭明錤推特截圖）

大陸蘋果供應鏈業者、A 股上市的耳機大廠歌爾股份，傳出丟蘋果 AirPods Pro 2大訂單，天風國際證券分析師郭明錤8日發文表示，歌爾暫停生產較可能歸因於生產問題，而非需求問題。第一供應商立訊精密已擴產並取得所有 AirPods Pro 2 訂單。

9日早盤，歌爾股份跌停開盤，報人民幣20.72元；立訊精密開盤漲4.62%。

澎湃新聞報導，歌爾8日晚間發布風險提示性公告稱，該公司近日收到境外某大客戶通知，暫停生產一款智慧聲學產品，強調目前公司與該客戶的其他產品專案合作仍在正常營運。

儘管歌爾公告中沒有明言客戶具體名稱，但中外媒體皆提到境外某大客戶就是指蘋果。

郭明錤9日凌晨推文指出，根據最新調查，歌爾暫停生產的產品是蘋果的 AirPods Pro 2耳機，暫停生產較可能是因為生產問題，而非需求問題。

當天早些時候有市場傳聞，歌爾代工的蘋果耳機因良率不高，短期訂單被調整。傳聞還指出，歌爾涉嫌良率造假被發現，被客戶罰款。

然而兩位熟悉電子行業的人士均表示，歌爾這次丟掉的訂單為蘋果耳機AirPods Pro，主要原因是良率不佳，但不存傳聞中的良率造假，甚至被罰款等情況。

另一位果鏈人士也證實，歌爾股份這次短期訂單確實被調整了，但新項目是否與歌爾股份繼續合作還未知。

與大客戶暫停訂單巧合的是，一家為歌爾股份招聘的人力資源中介人士透露，歌爾近期不再招聘臨時工了，但正式工仍在招聘，不過月薪有所下調。

郭明錤進一步提到，為了填補產能缺口，第一供應商立訊精密已擴產並取得所有 AirPods Pro 2 訂單，成為AirPods Pro 2獨家組裝廠商。目前不清楚歌爾何時恢復生產 AirPods Pro 2 與此事件的影響會否擴及歌爾明年蘋果訂單或其它蘋果產品訂單。

AirPods Pro 2 於 9月下旬發布，蘋果出貨估算約2,000萬部。分析師解讀，目前在美國蘋果在線商店有貨，蘋果暫停一家供應商生產，對假日旺季的需求和供應將產生任何影響仍有待觀察。

每日經濟新聞報導，2009年蘋果正式進入大陸市場，一年後的2010年，歌爾股份就進入了蘋果供應鏈，為蘋果供應聲學組件、有線耳機等。

2018年歌爾股份拿下蘋果AirPods 30%的代工訂單，成為AirPods 全球第二大代工廠。也是從那年之後，歌爾股份的營業收入迎來爆發式增長。

從2019年到2021年，歌爾股份的營收相對於2018年財報翻了2倍同時，歌爾股份的股價也從2019年初底部的人民幣6.56元，大漲到了2021年末階段新高的人民幣58.43元，上漲了790%。

郭明錤稱立訊已全面接手蘋果耳機訂單。（澎湃新聞）
郭明錤稱立訊已全面接手蘋果耳機訂單。（澎湃新聞）

人民幣 立訊精密

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