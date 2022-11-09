陸10月PPI近2年首次轉跌 豬菜對沖讓CPI漲幅趨緩

大陸國家統計局9日發布的10月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.1％，漲幅比上月回落0.7個百分點，創近5個月新低。10月CPI漲幅回落，主因食品中的豬肉以及蔬菜價格一漲一跌對沖，以及去年同期對比基數走高影響。

值得注意的是，10月生產者物價指數（PPI）由上月年漲0.9％轉為下降1.3％，是自2020年12月以來首次下跌，凸顯出在嚴格的疫情清零防控措施和房地產行業低迷的情況下，大陸國內需求疲軟和生產中斷的窘境。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，食品中，果蔬及水產品大量上市，加之節後消費需求有所回落，鮮菜、鮮果和水產品價格均由漲轉降。同時，受生豬生產週期、短期壓欄惜售和豬肉消費旺季等因素影響，豬肉價格上漲。

相較去年同期，鮮菜價格由上月上漲12.1％轉為下降8.1％；鮮果價格上漲12.6％，漲幅比上月回落5.2個百分點；豬肉價格上漲51.8％，漲幅比上月擴大15.8個百分點；在豬肉價格上漲帶動下，雞蛋和禽肉類價格分別上漲12.7％和8.3％，漲幅均有擴大。

PPI轉為下降1.3％，董莉娟指出，主要受去年同期對比基數較高影響。生產資料價格由上漲0.6％轉為下降2.5％；生活資料價格上漲2.2％，漲幅擴大0.4個百分點。

展望後市，華西證券認為，本輪豬價上漲或已接近尾聲，原油價格則維持高位震盪，預計2023年CPI整體呈現震盪下行態勢。第1季受低基數及豬肉價格衝頂影響或短暫破3％，隨後震盪回落，全年均值為2.0％，壓力整體較小。

華泰證券指出，預計2023年CPI通膨率回落，可能從2022年全年的2.2％回落至1.9％，其中食品通膨壓力減緩，非食品CPI仍較為溫和，預估為上半年維持較高水準，第2季開始逐季回落。