天貓雙11引入「虛擬街區」 奢品新虛擬偶像TIMO亮相

今年天貓雙11上線3D虛擬街區，由阿里影業旗下IP交易與創新平台阿里魚，與阿里巴巴達摩院XR實驗室合作，透過淘寶APP的「IP新勢力」首次推出VR技術驅動的虛擬IP場景，建造一座沉浸式虛擬街區。

手機天貓APP負責人趙昆說：「希望手機天貓APP不僅是給大家提供，簡單、好用的購物APP，這裡也是一個好玩、好逛的3D社區。」他補充，手機天貓APP接下來也會基於MR及VR等硬體設備，啟動全新的探索。

結伴同遊展覽的「看展式社交」，是當下年輕人的生活潮流。今年雙11期間，國際奢侈品品牌也將展覽搬到天貓奢品上，透過三維空間及AR等技術，建設線上數位藝術展覽，同時公布天貓奢品全新虛擬偶像TIMO，作為天貓奢品「雲奢城」數字藝術GALLERY館長及策展人。

淘寶APP的用戶可以在天貓奢品頻道的首頁，找到有TIMO肖像的「雲奢城」入口，即能體驗一系列AR與3D產品體驗技術。其中，用戶可以使用AR技術試用化妝品、太陽眼鏡、手錶及鞋履。在3D店舖中，用戶能夠360度查看商品的3D效果，而且能縮放查看產品細節。此外，部分奢侈品牌如GUCCI及KENZO已經與天貓奢品聯合推出互動小遊戲，吸引用戶留存。

「雲奢城」是天貓奢品於2020年推出的虛擬社區，借助3D互動、AR試裝、VR探店等多元化互動方式，讓國際奢侈品牌接觸更多年輕用戶。雙11期間首次亮相的虛擬偶像TIMO，則由天貓奢品團隊原創打造，面向時尚女性及潮奢男性，集結文藝、時尚、競技及科技等元素，再由專業團隊打造，而TIMO跟不同奢侈品牌合作的影片也將會陸續發佈，以探索更多跟品牌合作的形式。