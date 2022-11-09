陸建材業降耗能 工信部訂目標

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

為加速碳達峰在工業的落實，大陸工信部等四部門近日印發建材行業碳達峰實施方案的通知，並訂下目標。在大陸「十四五」期間，建材產業結構調整取得明顯進展，水泥、玻璃、陶瓷等重點產品單位能耗、碳排放強度不斷下降，水泥熟料單位產品綜合能耗水平降低3%以上；到「十五五」期間要基本建立綠色低碳循環發展的產業體系。確保2030年前建材行業實現碳達峰。

方案提及要加強對過剩產能的控制。要嚴格落實水泥、平板玻璃行業產能置換政策，堅決遏制違規新增產能，確保總產能維持在合理區間。同時，要加強石灰、建築衛生陶瓷、牆體材料等行業管理，加快建立防範產能嚴重過剩的市場化、法治化長效機制，防範產能無序擴張。支持大陸國內優勢企業對外開展國際產能合作；推動大陸全國水泥錯峰生產有序開展，有效避免水泥生產排放與取暖排放相加。

另外，方案也指出要加快清潔綠色能源應用。在氣源、電源等有保障，價格可承受條件下，有序提高平板玻璃、玻璃纖維、陶瓷、礦物棉、石膏板、混凝土製品、人造板等行業的天然氣和電等使用比例。引導建材企業積極消納太陽能、風能等可再生能源，促進可再生能源電力消納責任權重高於本區域最低消納責任權重，減少化石能源消費。

此前，工信部曾發布《工業領域碳達峰實施方案》，明確提出到2025年，規模以上工業單位增加值能耗較2020年下降13.5%，二氧化碳排放下降幅度大於18%，重點行業碳排放強度明顯下降。

碳排放 再生能源 建築

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