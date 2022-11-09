「津石歐」班列首發 18天後抵莫斯科

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

首列「津石歐」中歐班列8日上午從天津鳴笛啟程，將在石家莊國際陸港完成拼列作業後，駛往俄羅斯首都莫斯科。這是天津市聯合河北省石家莊市申報獲批2022年國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈首批城市後，兩地聯合開行的首趟中歐班列。

中新社報導，此趟「津石歐」中歐班列由中國外運華北有限公司與石家莊國際陸港共同組織開行。自天津始發，搭載40個標準集裝箱的天津貨物，到石家莊國際陸港鐵路場站後，再拼接60個標準集裝箱，整列貨值逾2100萬元（人民幣，下同），預計18天後抵達莫斯科。

據介紹，物流協同是京津冀協同發展的重要領域，石家莊與天津在實現陸海聯動、物流融合方面具有優勢。「津石歐」中歐班列的開行，將為建設京津冀綜合立體交通網提供有力保障。

「津石歐班列的開行，將成為兩地海鐵聯運無縫銜接的黏合劑、物流資源集約整合的加速器，以及交通與產業協同的催化劑。」天津中外運集裝箱發展有限公司表示，該班列的開通把海鐵聯運與一帶一路更加緊密地連接起來，讓津冀區域間陸海聯動、雙向往來的國際物流通道更加通暢，進一步降低社會物流成本、貨物運輸時間，更好地服務產業鏈供應鏈，推動區域經濟發展。

截至11月8日，石家莊國際陸港今年已累計開行中歐班列412列，發送標箱40508個，貨重39.5萬噸，貨值89.18億元。此趟津石歐中歐班列是京津冀第6條+石歐線路。

莫斯科 俄羅斯

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