華為：5年培養300萬ICT人才

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

伴隨中國大陸建設步入數位化快車道，華為輪值董事長胡厚崑7日在面向ICT產業的年度旗艦活動「華為全聯接大會2022」上指出，大陸有全球覆蓋最好的5G網路，光纖普及率接近100%，算力規模排到全球第二，人工智慧、大數據、區塊鏈等技術在越來越多企業得到使用，ICT人才儲備超過900萬人等優勢，將幫助大陸快速步入數位轉型。因此將出三招幫助客戶釋放數位生產力，分別是選好、用好技術；上好雲、用好雲與積極培養數位化人才。值得關注的是，胡厚崑強調大陸數位化轉型，人才的供給十分重要，但目前大陸新興技術的複合型人才仍稀缺。

胡厚崑表示，大陸每年有超過300萬理工科大學畢業生，為數位技術的創新和應用提供豐富的人才保障。有技術，有能力，這些正推進中國大陸進入數位化轉型的深水區，釋放數位生產力正當時。

胡厚崑稱，雖然大陸每年有大量理工科畢業生，但供給的缺口仍然巨大。華為預計，到2025年ICT人才缺口將超過2,000萬人。雲計算、人工智慧、大數據等新興技術的人才非常稀缺，伴隨技術融入場景，兼具ICT技能和行業知識的複合型人才最為緊缺。

為解決人才問題，胡厚崑指出，華為攜手院校培養ICT人才。目前與大陸72所大學合作，預計5年培養出300萬計算產業人才。

而華為也為企業自身人才培養提供定制化解決方案，目前，華為數位化人才發展服務已覆蓋企業客戶1200多家，累計為企業培養數位化人才近5萬人。

此前，據華為10月底最新披露前三季報經營數據顯示，今年前三季華為實現銷售收入人民幣4,458億元，主營業務利潤率為6.1%。

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