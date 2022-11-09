貴州拚大數據 數位經濟增速冠全陸

貴州將以創新數據要素高效配置和一體化算力網路樞紐節點建設為重點，加快推動數位產業創新、數位融合創新、數位基建創新、數位治理創新、數位生態創新，打造大數據發展的2.0升級版。

中新社報導，根據貴州省政府記者會消息，近年來，貴州著力建設大陸大數據綜合試驗區和數位經濟發展創新區，獲批建設大陸全國一體化算力網路國家（貴州）樞紐節點，是「東數西算」八大樞紐之一，貴州綜合算力位居中國大陸的第一方陣。

貴州透過建設大陸首個大數據綜合試驗區，大數據產業從無到有，數位經濟發展風生水起，數位經濟增速連續7年位居大陸第一，在先行先試中打造了大數據發展的1.0版。

貴州加快打造數據中心、智能終端、數據應用三個千億級主導產業集群，提升數位經濟核心產業整體競爭力；計劃到2025年，三個千億級產業集群年總產值突破3500億元（人民幣，下同）。

數據顯示，2021年貴州數位經濟增速達20.6%，高於大陸全國平均4.4個百分點。目前貴州聚集了大數據企業超過9000家，產值超過1000億元，每年吸引上萬名大數據人才。

貴州牢牢抓住數據這個核心生產要素和算力這個核心生產力，加快數位基建創新，打造面向大陸全國的算力保障基地；以東數西算為牽引，堅持適度超前、系統推進，加快布局數據中心、算力網、5G等新一代數位基礎設施，建設大陸全國一體化算力網路國家樞紐節點，著力構建雲算數網融合與協同創新的數據算力服務體系；力爭到2025年，貴州全省數據中心標準機架達到80萬架、服務器達到400萬台，新建大型以上數據中心電能利用效率低於1.2，累計建成5G基地台18萬個以上，至京津冀、粵港澳、長三角、成渝樞紐以及周邊省分直連網路力爭單向時延平均在20毫秒以內。