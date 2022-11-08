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嫌犯稱可開「離疆證」 開價三千起還得陪睡4次

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
近期大陸新疆疫情反覆，離開新疆的手續繁瑣。圖／新華社資料照
近期大陸新疆疫情反覆，離開新疆的手續繁瑣。圖／新華社資料照

大陸新疆烏魯木齊市經濟技術開發區公安分局周一（7日）發布「一男子收取3000元（人民幣，下同）辦理出疆證」通報，辦理出疆通行證電話錄音中的代辦人李某，「冒充防疫工作人員」販賣疑為偽造的通行證。按照男子李某在通話中的說法，「辦證市場價是8000，友情價5000，你是我妹再減為3000」，但是有個條件是「出疆回來以後陪睡四次」。

據網易新聞，男子聲稱3000元可以辦理出疆證的錄音就在網上引發軒然大波，除了通報確認的「3000元」，錄音中還有額外要求，即陪睡四次。

通話錄音中，李某並沒有說自己是防疫人員，只是強調自己有個兄弟是防疫人員，能辦出疆審批。

這通話錄音著實刷新了不少大陸網友的三觀，也讓很多身處新疆之外的人瞬間明白，原來離疆證明那麼難辦，原來離疆真的那麼難。

當晚，烏魯木齊公安局還通報了另外一宗疑似販賣通行證事件，已於11月7日凌晨1時將嫌疑人張某輝抓獲歸案，並對其他3名涉事人員進行調查取證。通報稱，「經審訊，張某輝交代，其在影片中稱2020年疫情所賣8000張通行證及本次疫情所賣20張通行證均屬自己偽造。」

新疆的本土疫情反覆，新疆官方上月宣布啟用「離疆人員電子證明」，供符合條件的人員申請離疆。據了解，上述證明的申請手續十分繁瑣，亦正是如此令一些人看中商機，販賣或偽造離疆證。

新疆 疫情 公安

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